台中銀股東會／董座李瑞倉領軍迎資產兆元、市值千億雙喜

台中銀行（2812）於29日召開股東常會，由新任董事長李瑞倉主持，李瑞倉指出，台中銀今年達到總資產破兆元、總市值破千億元的雙重目標，面對未來大環境變數仍多、資本市場波動加劇，台中銀將在團隊專業營運與努力下，全力朝獲利持續穩健成長方向努力。

李瑞倉是在今年2月初走馬上任台中銀董事長，29日第一次主持台中銀股東常會。他受訪指出，台中銀的經營團隊很優秀，他對團隊很有信心，雖然台中銀的獲利至4月底仍難免受到大環境川普關稅戰市場動盪的衝擊，獲利持平，但展望今年，台中銀獲利應還是會維持穩健成長。而他上任未久，台中銀今年第1季總資產就達到1兆元，提早達標，總市值也突破千億元大關，股價站上20元整數關卡之上，創下20多年來新高，也是上市銀行股唯二市值破千億元的其中之一。

對此李瑞倉謙稱不是因為他是福星，而是台中銀團隊專業與努力的成果。今年來台中銀獲利成長幅度相對去年緩和，第1季稅後純益21.74億元，年成長4.02% ，累計每股稅後純益（EPS）0.39元。李瑞倉表示，今年將從擴大存款市佔率，降低存款流動性風險及集中度，以及在維持現有海外分行加行銷處等既有據點下，全力配合新南向政策，積極爭取國外聯貸業務主辦機會，增加外幣放款，財富管理業務則是籌劃申請高端財管2.0牌照，透過建構財富管理VIP會員制度，差異化行銷服務提升績效。

李瑞倉也強調，人才是台中銀最重視的資產，因此即使金融業今年遭受逆風，但台中銀還是為全員加薪4%~6%，視個別年資表現不同，而新進行員起薪更調升至4.3萬元，調幅達11%。面對嚴峻經營環境，他將在股東會後展開巡視各分行行程，鼓勵第一線同仁衝刺業務。

台中銀29日股東會並通過修改公司章程，配合政策將獲利提撥0.5%至3%為員工酬勞中，明定其中的35%為基層員工分配酬勞，照顧基層員工權益。

台中銀股東會也通過去年盈餘分派每股股利1.12元，以及股票股利盈餘轉增資約40億元。台中銀今年股利配發創歷年新高，2024年財報全年稅後純益82.91億元，比2023年獲利大幅成長21.5%，首度站上80億元之上、再創歷史新高，EPS為1.5元，獲利成長推升股利水準同創新高，每股配發1.12元股利，配發率拉高到74.6%，其中，現金股息為每股0.39元，股票股利為每股0.73元。