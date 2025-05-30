富邦永續論壇 探究台灣轉型之路

台灣邁向淨零轉型之路，面對各種風險與不確定性，如何在複雜的地緣政治中尋求平衡、提升產業競爭力與社會韌性？「二○二五富邦永續大未來論壇」將於六月十一日盛大登場，今年以「新興政經局勢下台灣永續轉型風險與機會」為題，共思在國際政經局勢諸多變化下，台灣的政治、經濟與社會將面臨那些危機與轉機，以及如何提升整體社會韌性、抵抗衝擊、創造機會來面對全球挑戰。論壇已開放報名參與，歡迎各界與會共同探究台灣轉型路上的重要課題。

富邦金控、富邦文教基金會自二○一六年起，每年與台灣大學風險社會與政策研究中心合作舉辦論壇，關注淨零轉型、低碳社會、公正轉型等議題及挑戰。今年富邦永續大未來論壇全方面探討「國際政經局勢與台灣淨零經濟契機、企業永續揭露準備度、轉型金融」等三大面向，邀請國內外產、官、學頂尖專家，規畫四個場次豐富議程。

富邦金控持續以ＥＳＧ四大策略（低碳、數位、激勵、影響）發揮企業影響力，透過「正向力量 成就可能™」的品牌精神，協助企業客戶轉型，推動學術界擴大探討永續趨勢，致力為下一個世代，打造美好永續未來。