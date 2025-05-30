4月股債匯三殺 壽險業獲利、淨值、外匯準備金3數據齊崩

四月全球股債匯市三殺，壽險業獲利、淨值、外匯準備金三大數字全亮紅燈。金管會統計，四月壽險業大虧四百億元、淨值重挫到一年半低點；此外，業者更動用將近一千兩百億元外匯準備金「水庫」暫替匯損止血，金額也創史上新高。

台幣兌美元匯率昨貶一點九分，收廿九點九二九元。中央銀行統計顯示，台幣匯率五月強升二點○八八元，升幅百分之六點九八，創逾卅六年來單月最大升幅；今年以來，台幣匯率狂漲二點八五二元，升幅百分之九點五三，仍居主要亞幣之冠。

壽險業者示警，儘管五月股市反彈，業者有望實現部分股票資本利得，但台幣單月急升二元，恐加重匯損壓力，加上外匯準備金水庫已近見底，沖抵空間有限，五月獲利恐再進一步惡化。

據了解，保險局已核准國泰、南山兩壽險業五月適用新版外匯準備金制度，富邦在審查中。除適用新制者能稍緩壓力，其餘壽險業者恐在五月財報中全面反映匯損壓力。

壽險大虧、淨值跳水，恐引爆三大連鎖效應。首先，目前資本適足率（ＲＢＣ）在百分之兩百、淨值比在百分之三法定邊緣，甚至不足者，面臨增資壓力；其次，壽險型金控恐將受旗下子壽險拖累，壓抑未來配息空間；第三，壽險型金控或壽險股股價將續承壓。

面臨五月外匯準備金水庫即將用罄，無法再沖抵匯損，據了解，壽險業續尋求「第二桶金」財源，仍以提前接軌IFRS 17權益有利影響數為建議主軸。

金管會昨公布四月壽險業獲利、淨值、兌換損益及外匯準備金情況。壽險業稅前虧損四百億元創近一年半來最慘，終結連三紅，因為淨投資利益月減七六四億元；累計前四月稅前盈餘剩四四九億元，年減七成。

四月底淨值重挫到二兆二一七六億元的十八個月低點，累計前四月淨值蒸發三六八四億元，寫近三年同期最慘，直逼二○二二年淨值危機的慘況。前一波淨值蒸發最多的是二○二二年前四月蒸發逾兆元。

此外，因四月台幣狂升百分之三點六四，使壽險業者海外投資在完全不避險情況下，出現五一一六億元的近三年半來的龐大兌換損失。

其中百分之六十三進行避險，因此付出二三九億元避險工具成本，業者再動用了史上最大規模的一一九六億元外匯準備金沖抵，四月淨匯兌損失仍擴大到六八四億元、年增四成，累計前四月淨匯兌損失一一八三億元寫史上同期最慘。