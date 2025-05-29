南山產物旅綜險升級 增列法定傳染病保障

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
因應近年來流感等傳染病在國際間流行，南山產物旅綜險保障升級，增列「法定傳染病保障」。圖／資料照片
因應近年來流感等傳染病在國際間流行，南山產物旅綜險保障升級，增列「法定傳染病保障」。圖／資料照片

端午連假過後暑期將至，海外觀光盛事包括日本北海道洞爺湖溫泉花火大會（4月28日~10月31日）、香港迪士尼20周年活動（6月28日起為期一年），每年6至8月有巴西6月節、歐洲薰衣草旅遊旺季，以及非洲肯亞動物大遷徙等陸續展開，吸引國人出國旅遊持續成長。

換季期間疾病易發，接下來暑期旅遊高溫炎熱，旅客交通密集或前往熱帶及亞熱帶地區，需特別小心各種傳染病媒介，南山產物旅綜險增列「法定傳染病保障」，讓保戶夏日出遊更安心。

南山產物升級版旅綜險「金平安PRO 5」，將法定傳染病納入保障範圍，保戶可以強化海外旅遊突發疾病的保障。保戶出國若不幸得到法定傳染病如新型A型流感、登革熱等，如需要當地住院醫療費用、返國住院醫療費用、當地門診與急診醫療費用項目，可以申請由保險金給付。

南山產物表示，升級後的旅綜險「金平安PRO 5」，除了保障囊括個人旅行平安保險、個人旅行不便綜合保險，並針對孩童設計童遊旅行傷害醫療保險，更為了高保障需求的客戶設計出高保額的專案組合，年滿20歲到未滿65歲的保戶，最高可保新台幣2,000萬元的保額，提供赴歐旅遊、長天期遠程旅遊等的旅客在行程規劃上更多選擇。

南山產物指出，過去旅遊綜合保險著重於突發事故與行李延誤，現今全球旅遊市場面臨難以預測的氣候及傳染病風險，像是今年2月日本北海道降下破紀錄大雪，導致多數航班起降大受影響，就可以透過「金平安PRO 5」班機改降之定額保險來強化保障，以及在保險期間內，實際搭乘班機的時間如較原定航班延誤4小時以上，可以啟動申請班機延誤保險，保期內限2次，提供保戶在旅遊保障上更加完善。

香港迪士尼 傳染病 保險金

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