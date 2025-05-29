台指期夜盤暴跌逾300點 問題出在這裡

台指期夜盤29日開低走低，晚間約10時22分時，跌點擴大至332點，跌破21,000點整數關卡，見到20,983點。群益投顧總經理范振鴻、富邦投顧董事長陳奕光等分析，台股29日現貨走勢較弱，尾盤又因MSCI半年度調整，再加上美股開盤後開高走低，台股跟著一路溜滑梯。

兩位名師直指讓29日美股開高走低的原因在於華爾街大型投行高盛、摩根大通在第一時間陸續發出貿易法院判決相關報告，令市場擔憂未來將釀成川普與司法體系的對抗，且部分國家可能見勢對關稅談判採取「能拖就拖」策略，讓關稅戰不確定性拉高，美股29日早盤開高走低，連帶台指期夜盤同步出現走低壓力。