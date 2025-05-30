台幣一個月暴升2.088元 今年以來狂漲2.852元…成最強亞幣

端午連假前夕，匯市交投熱絡，新台幣匯率爆量貶值。匯銀主管透露，美元指數昨（29）日反彈，但出口商在月底最後一天蜂擁拋匯，促使新台幣匯率盤中最高升抵29.894元，但隨後美元買盤出籠，新台幣匯率翻貶1.9分後，以29.929元作收，總成交量擴大至22.615億美元。

中央銀行統計顯示，5月新台幣匯率累計強升2.088元，升幅高達6.98%，創逾36年以來單月最大升幅；今年以來，新台幣匯率狂漲2.852元，升幅9.53%，仍居主要亞幣之冠。

今年以來主要貨幣對美元升貶幅

央行資料指出，今年以來美元指數累計貶值7.8%，主要亞幣全數對美元勁升；新台幣匯率升幅9.53%拔得頭籌，日圓匯率升幅7.55%居次，台灣主要貿易對手國貨幣韓元升值7.47%緊追日圓身後，星元匯率升幅5.37%，人民幣匯率僅小幅升值1.53%。

匯銀主管說，昨天適逢月底最後一天，出口商湧現拋匯賣壓，但包含央行在內的美元買盤同步進場，匯市上演美元「你丟我撿」戲碼，一天爆出逾20億美元的成交巨量。

過去一周，新台幣匯率累計升值9.4分、升幅為0.31%；歷經月初的「暴力升值」後，5月升值金額高達2.088元、升幅6.98%，創下1989年4月以來、逾36年的單月最大升幅。

匯銀主管指出，估計短期內，新台幣匯率將維持緩升格局，目前先看29.8元能否守得住。由於近期美元指數在跌深後，明顯翻揚，使得新台幣升值壓力趨緩，匯銀人士認為，短線上，出口商仍有美元部位待消化，新台幣升值壓力不小。

台股昨天開高後震盪走低，終場下跌10點，收在21,347點，其中，外資連三賣，昨日大幅賣超台股206.6億元，資金也陸續匯出。

央行統計顯示，美元指數昨天反彈0.48%，主要非美貨幣升貶互見；其中，日圓、星元與新台幣匯率貶值，但韓元、人民幣匯率為升值。

韓元匯率昨天小幅升值0.05%，人民幣匯率上漲0.02%；不過，日圓匯率下挫0.76%，星元貶值0.12%，新台幣匯率貶幅為0.06%。