台壽不配息 中信金派2.3元

壽險配息喊停，中信金控（2891）旗下台灣人壽，昨（29）日率先壽險同業，於董事會通過，決議不發放現金與股票股利，不過母公司中信金強調，將不會影響中信金原訂的配股計畫。中信金針對去年盈餘，董事會已通過將配發每股2.3元股利，全數發放現金。

受到5月新台幣急升影響，壽險業資本適足率（RBC）面臨壓力，金管會主委彭金隆日前呼籲壽險公司應審慎檢視資本狀況，評估今年股利政策。中信金旗下台壽於昨日召開董事會，決議不發放現金與股票股利，並同步通過重要人事異動與一項海外私募基金投資案，展現穩健經營與多元資產配置策略。

台壽保原規畫發放19.17億元現金股利，但鑑於匯率變動對壽險資本結構與獲利的衝擊顯著，且主管機關關切，公司選擇不分派股利，以厚實資本實力、提升風險承擔能力。

在人事方面，公司同步宣布，自6月1日起，由現任副總經理許家綾接任營運規劃處處長，原處長楊欣木丹卸任。台壽保指出，此項職務調整係因應組織與業務發展需要，期望藉由新任主管的專業與經驗，進一步強化營運規劃與決策執行效率。

除強化內部管理結構外，台壽保亦積極布局海外資產，通過董事會決議，將投資不超過4,000萬美元於私募基金「Advent International GPE XI-C SCSp」，該基金由GPE XI GP S.a r.l.管理，屬非關係人交易，預計可取得約0.15%的持股比例。