股債匯三殺 壽險4月虧400億 5月恐進一步惡化

4月全球股債匯市三殺，壽險業獲利、淨值、外匯準備金三大數字全亮紅燈。據金管會統計，4月壽險業大虧400億元、淨值重挫到一年半低點，業者更動用了近1,200億元外匯準備金「水庫」暫替匯損止血，金額也寫史上最高紀錄。

壽險圈示警，儘管5月股市反彈，業者有望實現部分股票資本利得，但台幣單月急升逾2元，恐加重匯損壓力，加上外匯準備金水庫已近見底，沖抵空間有限，5月虧損恐再進一步惡化。

壽險業近年獲利表現

據了解，保險局已經核准國壽、南山5月適用新版外匯準備金制度，富邦人壽在審查中。除適用新制者能稍緩壓力，其餘壽險業者恐在5月財報中全面反映匯損壓力。

壽險大虧、淨值跳水，恐引爆三大連鎖效應，一、對目前RBC（資本適足率）在200%、淨值比在3%法定邊緣，甚至不足者，面臨增資壓力，二、壽險型金控恐將受旗下子壽險拖累，壓抑未來配息空間，三、壽險型金控或壽險股股價將續承壓。

面臨5月外匯準備金水庫即將用罄，無法再沖抵匯損，據了解，壽險業續尋求「第二桶金」財源，仍以提前接軌IFRS17權益有利影響數為建議主軸。

金管會昨（29）日公布4月壽險業獲利、淨值、兌換損益及外匯準備金情況。4月壽險業稅前虧損400億元是近一年半來最慘，一口氣終結連三紅，是因淨投資利益月減764億元所致，累計前四月稅前盈餘剩449億元，年減七成。

4月底淨值重挫到2兆2,176億元的18個月低點，累計前四月淨值蒸發3,684億元，寫近三年同期最慘，直逼2022年淨值危機的慘況。前一波淨值蒸發最多的是2022年前四月蒸發逾兆元。

保險局副局長蔡火炎說，4月淨值下滑，是受全球股債波動，使金融資產評價利益月減1,806億元，其中帳列OCI股票、債券評價利益各減少113億元和50億元，以「覆蓋法」重分類其他綜合損益減少1,643億元所致。

也因4月台幣狂升3.64%，使壽險業者海外投資，完全不避險情況下，出現了5,116億元的近三年半來的龐大兌換損失。

其中63%做了避險，同時付出了239億元避險工具成本，業者再動用了史上最大規模的1,196億元外匯準備金沖抵，最終4月淨匯兌損失仍擴大到684億元，年增四成，累計前四月淨匯兌損失1,183億元寫史上同期最慘。