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金管會與18家外商投信會談 3家擬新設台區域中心

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會主委彭金隆29日與18家外商投信高層與談，會中包括貝萊德、富達、翰亞等三家外資投信將規畫在台，新增設區域中心，證期局副局長黃厚銘說，例如外商投信可在台設IT區域中心，服務整個亞洲區客戶。

目前聯博、安聯、景順三家外資投信已在台有區域中心，主要是做客戶服務、行銷和IT性質，藉此可以不用重複投資、提供服務重點資源都可安排在台灣，同一套團隊就可以服務整個亞洲區客戶。

黃厚銘說，外商投信若在台設區域中心，擴大增聘員工，就可視為「境外基金深耕計畫」的加分項目，由設區域中心的業者自行向金管會展現成果爭取，更快達成深耕計畫。

達標後，外商投信可爭取境外基金來台時，基金可採申報生效制，或是一次送審三檔基金等優惠措施。

金管會 外資 境外基金

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