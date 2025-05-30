兆豐金三策略 抗關稅亂流

兆豐金控（2886）昨（29）日舉行2025年第1季法說會，針對第1季獲利下滑，兆豐金說明主因放款手續費與財務操作收益合計較去年少了約27億元所致，面對川普關稅戰衝擊以及台幣匯率波動，兆豐金將以三大策略因應，即嚴控授信與股債投資部位風險，其次，主動關懷客戶，掌握客戶動態提供對應融資，三是全力掌握關稅戰衍生商機，包括台積電供應鏈移動及AI相關商機。

兆豐金昨天法說會，由新任總經理張傳章主持，法說會揭露第1季稅後純益80.11億元，比去年同期衰退30.3%，累計自結前四月稅後純益101.82億元，則是衰退約27.9%。兆豐金獲利衰退，主要以核心子公司兆豐銀以及受股市成交量影響較大的兆豐證券，衰退幅度較大。

據了解，兆豐金高層評估，兆豐銀行其實各項業務動能不輟，今年來獲利衰退主因去年有高鐵相關一次性手續費收益10.4億元，墊高基期，以及今年股災、川普關稅戰衝擊資本市場，因而財務投資相關交易收益比去年少了17.3億元，等於這兩項收益就比去年少了約27.7 億元，因此衰退。今年兆豐銀獲利何時重返成長，可能將取決於資本市場走勢對財務操作收益的影響。

法人關切兆豐銀財務操作收益下滑對策，兆豐銀會計處長趙美麗指出，兆豐銀首季財務操作交易收益38.21億元，年減31.8%，主因3月股市大跌，使得股票、基金部位虧損約3.03億元，收益比去年同期相較則是減少13.07億元。因應川普關稅變數等不確定因素，並考量銀行資本適足率等，因此上市櫃股票部位規劃將減碼80億元，持股水位控制在180億元以下，以保守應對策略為主，換匯交易（FX SWAP）因利潤空間收窄，首季相關收益為27.36億元、年減3.1億元，但前四月相關收益38.45億元、則與去年同期持平。未來SWAP將採取加碼長天期部位、提高收益對策，債券投資也將更為謹慎保守，要縮短存續天期並搭配浮動利率部位，避免評價風險。

兆豐銀副總經理陳建中則是表示，兆豐銀今年首季獲利其實超越預算進度，較去年同期衰退是因去年有高鐵手收、今年市場波動財務操作困難度增加所致。後續兆豐銀將積極掌握關稅衝擊商機，調整放款結構， 聚焦台積電供應鏈、AI伺服器、生技醫療等產業相關授信商機，並優化存款結構、提高活存比，降低資金成本。

陳建中表示，今年兆豐銀放款成長目標約4%多，但考量川普變數衝擊景氣，因此放款成長有可能趨緩。個金房貸業務則是基於房市景氣保守與政策控管措施等，預期全年將下滑6.5%，但會提升小額信貸業務。