永豐金「新娘變瘦」股東關切 第1季資本市場不佳衝擊合併對象京城銀

永豐金（2890）昨（29）日舉行股東會，由董事長陳思寬主持。小股東針對永豐金即將合併的對象（新娘）京城銀，近期獲利表現不佳，表達關心。

股東會通過修正公司「公司章程」，明定將於章程訂定員工酬勞數額中，應提撥不低於60%為基層員工分派酬勞。 此外，股東會也通過發放0.91元現金股利及0.34元股票股利，合計1.25元。

永豐金財務長許如玫表示，京城銀的核心收益每個月仍維持穩定，造成獲利差異，主要在於「交易」部分。今年首季資本市場不佳，衝擊交易的損益；其次，之前進行合併前淨值調查，發現部分風險性資產和永豐金有所差異，安排在雙方合併前進行處分，因此產生損失，但整體仍在可控範圍。

永豐金總經理朱士廷表示，京城銀目前仍是獨立的公司，永豐金也非常關心京城銀的營運，雙方亦共同面對合議處理一些問題，目前合併正等待主管機關的核准函。

永豐金控與京城銀行雙方董事會已於2025年3月3日召開股東臨時會提請股東通過本合併案，並將在取得主管機關核准後，訂定股份轉換基準日；待取得京城銀行100％股權後，將於一年內完成永豐銀行與京城銀行兩家子公司之合併作業。

另外，金管會昨日宣布，同意永豐銀行辦理高資產客戶業務，對於永豐銀行財富管理業務將增添動能，金管會並表示，還有三家銀行正在審核中。

永豐金2024年稅後純益達222.29億元，續創歷史新高，且三年年複合成長率（CAGR）達11.1%，排名全體金控第一，每股純益為1.75元；股東權益報酬率（ROE）11.29%，連續三年在銀證型金控排名第一。

昨天股東會也有永豐銀企業工會代表以及永豐金證券企業工會代表，在股東會上提出和員工權益相關議題，為員工爭取權益。永豐金人資主管表示，員工調薪目的是激勵員工並保持競爭力，員工的調薪是由各子公司主管依嚴謹程序處理；經理人薪資也是經過董事會規範，應無不當。至於有關所有員工均享持股信託福利的建議，會在有限資源下進行相關福利配套措施。