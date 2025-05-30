快訊

端午連假轉晴熱 吳德榮：下周二傍晚鋒面到大範圍降雨

不斷更新／端午連假首日轉晴出遊潮 國道11地雷路段曝

上訴法院同意暫緩貿易法院判決 川普關稅政策暫時恢復

永豐金「新娘變瘦」股東關切 第1季資本市場不佳衝擊合併對象京城銀

經濟日報／ 記者任珮云廖珮君／台北報導
永豐金。 聯合報系資料照
永豐金。 聯合報系資料照

永豐金（2890）昨（29）日舉行股東會，由董事長陳思寬主持。小股東針對永豐金即將合併的對象（新娘）京城銀，近期獲利表現不佳，表達關心。

股東會通過修正公司「公司章程」，明定將於章程訂定員工酬勞數額中，應提撥不低於60%為基層員工分派酬勞。 此外，股東會也通過發放0.91元現金股利及0.34元股票股利，合計1.25元。

永豐金財務長許如玫表示，京城銀的核心收益每個月仍維持穩定，造成獲利差異，主要在於「交易」部分。今年首季資本市場不佳，衝擊交易的損益；其次，之前進行合併前淨值調查，發現部分風險性資產和永豐金有所差異，安排在雙方合併前進行處分，因此產生損失，但整體仍在可控範圍。

永豐金總經理朱士廷表示，京城銀目前仍是獨立的公司，永豐金也非常關心京城銀的營運，雙方亦共同面對合議處理一些問題，目前合併正等待主管機關的核准函。

永豐金控京城銀行雙方董事會已於2025年3月3日召開股東臨時會提請股東通過本合併案，並將在取得主管機關核准後，訂定股份轉換基準日；待取得京城銀行100％股權後，將於一年內完成永豐銀行與京城銀行兩家子公司之合併作業。

另外，金管會昨日宣布，同意永豐銀行辦理高資產客戶業務，對於永豐銀行財富管理業務將增添動能，金管會並表示，還有三家銀行正在審核中。

永豐金2024年稅後純益達222.29億元，續創歷史新高，且三年年複合成長率（CAGR）達11.1%，排名全體金控第一，每股純益為1.75元；股東權益報酬率（ROE）11.29%，連續三年在銀證型金控排名第一。

昨天股東會也有永豐銀企業工會代表以及永豐金證券企業工會代表，在股東會上提出和員工權益相關議題，為員工爭取權益。永豐金人資主管表示，員工調薪目的是激勵員工並保持競爭力，員工的調薪是由各子公司主管依嚴謹程序處理；經理人薪資也是經過董事會規範，應無不當。至於有關所有員工均享持股信託福利的建議，會在有限資源下進行相關福利配套措施。

股東會 永豐金控 京城銀行

延伸閱讀

永豐金證券16.28億元合併匯立證券 搶攻外資法人市占

何壽川放貸三寶案遭判8年8月 最高法院撤銷有罪判決發回更審

中信金、國泰金原來是00878再買？網猜三大出局股：永豐金、第一金、微星

股匯債…永豐金看「川普投顧」下一步

相關新聞

台幣一個月暴升2.088元 今年以來狂漲2.852元…成最強亞幣

端午連假前夕，匯市交投熱絡，新台幣匯率爆量貶值。匯銀主管透露，美元指數昨（29）日反彈，但出口商在月底最後一天蜂擁拋匯，...

4月股債匯三殺 壽險業獲利、淨值、外匯準備金3數據齊崩

四月全球股債匯市三殺，壽險業獲利、淨值、外匯準備金三大數字全亮紅燈。金管會統計，四月壽險業大虧四百億元、淨值重挫到一年半...

永豐金「新娘變瘦」股東關切 第1季資本市場不佳衝擊合併對象京城銀

永豐金昨（29）日舉行股東會，由董事長陳思寬主持。小股東針對永豐金即將合併的對象（新娘）京城銀，近期獲利表現不佳，表達關...

兆豐金三策略 抗關稅亂流

兆豐金控昨（29）日舉行2025年第1季法說會，針對第1季獲利下滑，兆豐金說明主因放款手續費與財務操作收益合計較去年少了...

永豐金證券砸16億併台灣匯立證券

永豐金控繼宣布收購柬埔寨Amret Plc.及合併京城銀行之後，子公司永豐金證券昨（29）日召開董事會，決議以總額16....

富邦壽保單 宣告利率調升

壽險公司6月宣告利率大戰暫告休兵。統計至昨（29）日為止，國泰人壽、凱基人壽、新光人壽、臺銀人壽、元大人壽、遠雄人壽、台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。