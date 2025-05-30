永豐金證券砸16億併台灣匯立證券
永豐金控（2890）繼宣布收購柬埔寨Amret Plc.及合併京城銀行之後，子公司永豐金證券昨（29）日召開董事會，決議以總額16.28億元吸收合併台灣匯立證券，合併後永豐金證券為存續公司，並將新設分公司承接匯立證所有資產、負債及營業。
永豐金證券將於匯立證原址新設分公司承接原有業務，保障合併後員工們的工作權不受影響。此合併及收購案仍待呈報主管機關核准後生效，另定合併基準日。
匯立證原為法國里昂證券於台灣之分支機構，之後剝離給東方匯理銀行，2016年再由目前的台灣經營團隊向東方匯理銀行收購股權而成立，是一家以服務外資法人客戶台股經紀業務為主的券商。
永豐金證券表示，合併匯立證後，有助於提高永豐金證券外資法人業務市占率，同時結合雙方研究團隊及永豐金證券一站且多樣化的產品及服務下，深化外資法人客戶台股經紀服務效能及擴大產品服務範圍。
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