國泰金永續 培育「綠領」人才

響應一年一度世界環境日（6月5日）到來，高雄市於昨（29）日攜手國際氣候發展智庫（ICDI）及遠見雜誌和公私部門夥伴，舉行第五屆台灣氣候行動博覽會啟動儀式暨氣候韌性工作坊，揭示全國指標性氣候盛事「第五屆台灣氣候行動博覽會TAIWAN COP5」將於今年10月24日至26日在高雄駁二藝術特區展開，國境之南將再掀綠色浪潮。

2025年「第五屆台灣氣候行動博覽會TAIWAN COP5」將於高雄駁二舉辦，由環境部氣候變遷署、交通部中央氣象署、國泰金控（2882）與國際氣候發展智庫共同主辦；以「Empower Change, Achieve Net Zero．小改變，成就淨零」為主題，並將博覽會的英文名稱正式定名為TAIWAN COP，呼應台灣氣候行動夥伴倡議，聚焦「韌性（Resilience）」、「創新（Innovation）」及「共融（Inclusion）」三大主軸，並與高雄的在地議題緊密結合。

自2022年起，國泰金控為「台灣氣候行動博覽會」唯一連續四年共同主辦的金融業者，共同推動TAIWAN COP5淨零平台的深化與發展；博覽會中另一焦點─綠領人才培育，亦貼合國泰長期投入青年培力的永續主軸，於博覽會期間將舉辦「第六屆國泰氣候變遷青年論壇」，提供台灣青年展現自主永續行動的舞台，並邀請多元氣候行動者提供實務觀點。

作為共同主辦方，國泰金控總經理李長庚致詞表示，國泰金控選定氣候、健康、培力為永續三主軸，全集團總動員為氣候能源轉型努力，自2015年簽署赤道原則，為台灣首家赤道原則銀行，隔年完成台灣第一個遵行赤道原則的離岸風電融資專案，更積極響應政府綠色能源投資政策。

李長庚指出，儘管面對國際逆風，如美國退出巴黎協定，各國仍應持續努力達成氣候目標。最後，他對於今年10月即將舉辦的TAIWAN COP5會議充滿期待，並期許成為台灣多元氣候行動對話平台，讓氣候變遷、淨零轉型議題更更積極被關注。