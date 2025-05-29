壽險業閃避匯損亂流 4月外價金沖抵1196億創史上新高

金管會今天公布，截至4月底，保險業稅前淨利新台幣548億元、年減64.4%；其中因新台幣4月強升影響，4月單月壽險業的外匯價格變動準備金淨變動達1196億元、寫下史上新高。

金管會今天公布壽險業前4月稅前淨利達449億元，較去年同期減少983億元、年減68.6%；產險業前4月稅前淨利99億元，年減8億元或減7.5%，合計整體保險業今年前4月稅前淨利達548億元，年減64.4%。

金管會保險局副局長蔡火炎分析，壽險業稅前獲利較去年同期衰退，主要是業務承保利益增加153億元、業務費用增加43億元以及財務投資利益大幅減少1077億元所致；產險業則是因業務承保利益增加30億元、財務投資利益減少25億元、業務費用增加10億元。

金管會揭露，今年截至4月底止，新台幣兌美元相較2024年同期升值2.39%，壽險業外匯價格變動準備金累積餘額為1648億元，較2024年底減少548億元。

其中，因為新台幣4月強升，壽險業者將外匯價格變動準備金「水庫」拿來沖抵匯兌損失，4月單月壽險業的外匯價格變動準備金淨變動達1196億元、寫下史上新高。

在完全不避險下，壽險業兌換利益為負3221億元；經過避險後，避險工具損益為2452億元、避險工具換匯成本為負970億元，加上沖抵（收回）556億元的外匯價格變動準備金後，今年4月底壽險業淨匯兌影響數為負1183億元。

截至今年4月底止，整體保險業淨值為2兆3689億元，年減5.6%。其中，壽險業4月底淨值下滑至2兆2176億元，年減6.5%；產險業淨值則為1513億元，年增9.5%。