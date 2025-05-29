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亞資中心再添動能 貝萊德等3家外資擬在台設區域中心

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
金管會宣布，貝萊德等3家外資擬在台設區域中心。本報資料照片
金管會宣布，貝萊德等3家外資擬在台設區域中心。本報資料照片

金管會力推亞洲資產管理中心，今日召開外資投信座談會，由金管會主委彭金隆主持，邀集18家外資投信代表。金管會證期局副局長黃厚銘指出，目前聯博、安聯、景順3家外資投信已在台設立區域中心，另外，貝萊德、富達與瀚亞也計畫擴大在台布局，增設區域中心並擴編人力。

何謂「區域中心」，黃厚銘表示，意指外資投信在台設置的服務據點，可承擔行銷企劃、投資研究、交易執行、法遵與風控、客戶服務等多元職能。而目前在台設立區域中心的3家外資投信，主要營運範圍涵蓋行銷、客服與資訊科技領域。

黃厚銘指出，區域中心除了支援台灣市場，也可延伸服務至日本、南韓等亞洲地區，不僅限於國內，設立區域中心可集中資源配置，提升營運效能，並且避免各地重複投資。

金管會表示，將針對借鏡國際制度強化台灣資產管理市場、推動亞洲資產管理中心具體方向，以及優化境外基金審查機制等議題進行溝通，並將業者意見納入未來制定政策之重要參考。

金管會鼓勵業者進一步將核心業務帶入台灣，深化在地經營。同時，外資投信也表達將配合金管會今年4月1日所發布的「金融業申請進駐地方資產管理專區試辦業務作業原則」，積極參與試辦計畫。

針對業者提出的境外基金深耕計畫與審查流程優化建議，金管會表示，將評估可行性，加速相關推動進程。金管會說，希望外資投信在落實盡職治理的前提下，促進在台資產規模，實現「留財與引資並重」、「投資台灣、支持產業發展」的雙重目標。

金管會 外資

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