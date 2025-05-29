壽險宣告利率大戰休兵 目前僅這家大型壽險獨調升！

壽險公司6月宣告利率大戰暫告休兵。統計至29日為止，國泰人壽、凱基人壽、新光人壽、台銀人壽、元大人壽、遠雄人壽（5859）、台新人壽6月宣告利率均按兵不動，僅富邦人壽宣布，6月起調升部分美元利變壽險宣告利率0.1個百分點，調整張數約30張，調整後，宣告利率最高升抵4.25%。

遠雄人壽6月宣告利率未調整，5月新上架的一張利變壽商品傳富美樂帝，美元宣告利率最高4.32%；凱基人壽宣告利率同樣未調整，目前最高利率為全家保倍美元利率變動型終身壽險─定期給付型，宣告利率達4.3%；元大人壽6月宣告利率按兵不動，美元宣告利率最高維持4.3%。

國泰人壽6月宣告利率不變，現售美元商品宣告利率最高4.25%，代表商品為美利康愛利率變動型美元終身保險。

富邦人壽宣布，6月起調升美元利變壽部分商品的宣告利率0.1個百分點，調整張數共約30張，調整後最高宣告利率來到4.25%、追上國泰人壽。

新光人壽6月宣告利率未調整，美元宣告利率最高水準維持4.25%；台新人壽6月無調整宣告利率，目前美元保單最高利率為4.25%；台銀人壽6月宣告利率不變，美元保單利率最高4.2%。

目前為止，南山人壽、全球人壽、台灣人壽、宏泰人壽尚未發布6月宣告利率調整概況。

壽險公司持續推出高利率的美元利變型壽險商品，帶動傳統型保險商品銷售；壽險公會統計顯示，今年前四月，傳統型保險商品新契約保費1,920億元，年增21%。