央行示警：對等關稅恐引發金融動盪 衝擊出口與壽險業

中央銀行29日公布每年一度的金融穩定報告，美國「對等關稅」政策成為影響金融穩定的最大變數。央行金檢處副處長黃寶霞分析，假設美國最終決定對我國課徵較高的關稅，不只衝擊金融市場，也會影響出口景氣，進而波及家庭部門的財富，甚至引發壽險業現金淨流出擴大等負面效果。

央行最新報告指出，展望未來，主要央行貨幣政策調整力道、地緣政治風險及氣候變遷，增添通膨及經貿發展不確定性，高利率環境、中國大陸經濟下行風險及全球經濟碎片化與供應鏈重組等因素，均對全球經濟發展與金融穩定產生不利影響。

黃寶霞表示，「今年唯一能夠確定的事情，就是有很多不確定性」，川普的對等關稅政策延後90天實施，若最終仍課徵較高的關稅，對金融市場將帶來衝擊；台灣為出口導向經濟體， 高關稅可能導致企業營收大減，實施無薪假並促使失業率上升，影響到家庭部門所得，加上金融市場大幅波動，對家庭部門的財富造成雙重打擊，甚至導致房貸逾放升溫，影響甚巨。

此外，對等關稅政策也可能影響金融部門。近期的關稅談判已讓市場產生新台幣匯率的升值預期，壽險業首當其衝，因壽險業握有龐大國外投資部位、資產負債表存在幣別錯配問題，近期匯率與利率走勢，讓壽險業財報與資本適足率出現很大的壓力。

央行報告提及，壽險保費收入衰退幅度縮減，仍應持續關注未來現金流變化；黃寶霞解釋，過去兩年因ETF申購熱潮，及美元升值帶動美元保單解約潮，壽險2024年保費收入扣除保險給付後，現金淨流出2,696億元，不過壽險業的現金與約當現金仍高達9,038億元、足以因應，央行將持續關注壽險資金淨流出情況。

黃寶霞解釋，若民眾預期新台幣持續升值，可能會延後購買美元保單，影響壽險新契約保單銷售，導致保費收入下降；反觀持有美元保單的民眾，為避免匯率損失擴大，也可能提早解約，造成保費給付增加，令現金淨流出情況惡化。不過，金管會已加強對壽險現金流的監控，也要求壽險公司加強流動性管理，以確保金融穩定與保戶權益。