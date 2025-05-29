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央行：去年第4季房價所得比略降 但民眾購屋負擔仍重

中央社／ 台北29日電

央行今天發布第19期金融穩定報告，央行官員表示，不動產市場雖然降溫，反映民眾購屋負擔的全國房貸負擔率、房價所得比都從去年第3季創下新高後，在去年第4季皆有微降，雖有改善，但民眾整體購屋負擔仍重。

中央銀行今天發布第19期金融穩定報告，彙整2024年初到今年4月間國內外經濟金融情勢發展，並分析影響台灣金融體系的風險。

不動產市場部分，央行報告指出，去年上半年房市交易熱絡，央行6月第6度調整選擇性信用管制措施，下半年隨財政部要求公股銀行加強審理「青年安心成家優惠購屋貸款精進方案」（新青安貸款），央行8月也請銀行自主控管不動產貸款總量，並在9月第7度調整選擇性信用管制措施，全國建物買賣移轉棟數逐月縮減，今年1到3月年減22.11%。

央行指出，不動產價格走高，不過漲勢有所趨緩。去年以來房市熱絡，第4季內政部住宅價格指數升抵151高點；國泰房價指數（新推案市場）及信義房價指數（成屋市場）也都逐季走升，去年第4季分別升抵218與167的高點，今年第1季國泰房價指數更升抵220高點，但漲幅縮減，信義房價指數則略降到166。

觀察趨勢，全國房貸負擔率及房價所得比從去年第1季至第3季逐步緩升，到第4季略降，六都中又以台北市購屋負擔最重。

央行金檢處副處長黃寶霞表示，如果觀察全國房價所得比，去年第3季10.82倍創下新高，第4季略微下降到10.76倍，全國房貸負擔率也是去年第3季達到46.8%新高、第4季微降到46.62%，呈現同樣走勢，雖然有微幅改善，但房貸負擔率介於40%到50%，民眾負擔還是很重。

所謂房貸負擔率，分子為中位數房屋貸款月攤還額，分母為家戶月可支配所得中位數。央行報告顯示，去年第4季，六都中除桃園市外，其餘房貸負擔率都逾40%，其中又以台北市的71.21%負擔最為沉重，新北市與台中市分別為61.01%、56.26%次之。

房價 央行

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