保障消費者權益 凱基銀行開業界先例推出交易核銷機制

國人健康意識高漲，運動健身及美容保健的需求已成生活日常，民眾在購買課程或方案時，常會搭配業者的優惠活動預先繳費，但也不免擔心若業者經營不善倒閉，預繳的費用求償無門。對此，凱基銀行以客戶的需求為中心，推出業界首創的「安心購Trust Buy」，提供合作商家創新的交易核銷機制，消費者可預先付款，款項不會一次給付給商家，而是以遞延支付的方式，完成服務時再撥款。

凱基銀行說，該交易核銷機制，主要結合四大核心特色—Reliable（安全交易、信賴為本）、Evident（交易透明、資料可證）、Linkage（多種通路、全面佈局）、Yield（靈活行銷、效益倍增），為消費者與企業打造安心、透明且高效的交易新體

凱基銀行表示，在這個架構之下，商家提供消費者保障，打造互信、安全及透明的交易，創造品牌信任度及聲量，而消費者亦能享受安心、便利及有保障的預付機制。

為保障消費者權益，以往商家在預售課程或服務時，須提供履約保證或設立信託專戶以保障消費者權益，但其成本及門檻較高，大多數中小型企業難以負擔，因此商家倒閉，消費者求助無門的情形屢屢發生，凱基銀行打造的這個平台，正是為了解決這個問題，合作商家可免擔保品、免設立信託戶及免額外申請費用，即可取得符合政府規範之交易核銷機制。在此機制下，消費者交易獲得保障並享有價格優惠外，商家也可利用此模組，設計彈性靈活的促銷方案，提升市場競爭力，吸引更多新客戶。

凱基銀行進一步說明，舉例來說，消費者張先生，看到社區附近健身房有一個10堂課促銷方案，但又擔心如果一次把課程費用付清，萬一健身房經營不善倒閉。不過，健身房若使用凱基銀行提供的「安心購Trust Buy」機制，消費者款項會由凱基銀行先代為保管，張先生每上完一堂課，並以手機進行核銷後，凱基銀行即會撥款給健身房。

另未履約的課程只要在時效內，皆可獲得合理的退費，購買的課程核銷狀況，也都可透過QR Code隨時查詢，消費者安心並獲得保障外，健身房也因為導入 「安心購Trust Buy」獲得更多新客戶的支持。

凱基銀行「安心購Trust Buy」為業界首創的交易核銷機制並取得智慧財產權專利認證，尤其適用於健身房、美容業、教育機構等提供課程或服務的商業模式，目前已正式導入健身、美容等產業，均獲得正面肯定，其合作健身房也有近百位自由教練使用，大幅提升消費者信與購買意願。此外，凱基銀行也憑藉長期深耕的便捷友善數位支付服務，提供支援線上、線上或App等多型態銷售管道，為商家提供全方位的線上金流整合，提升競爭優勢，創造雙贏。