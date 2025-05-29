快訊

美國法院擋下關稅 全球鬆口氣？高盛搖頭「川普還有法寶」

永豐金晚間8時重訊 將宣布董事會重要決議案

十大最賺錢醫院出爐！這間第8度蟬聯榜首 結餘超過56億元

保障消費者權益 凱基銀行開業界先例推出交易核銷機制

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
業界首創！凱基銀行推出「安心購Trust Buy」協助商家保障消費者權益，整合支付功能提升交易透明度。圖／凱基銀行提供
業界首創！凱基銀行推出「安心購Trust Buy」協助商家保障消費者權益，整合支付功能提升交易透明度。圖／凱基銀行提供

國人健康意識高漲，運動健身及美容保健的需求已成生活日常，民眾在購買課程或方案時，常會搭配業者的優惠活動預先繳費，但也不免擔心若業者經營不善倒閉，預繳的費用求償無門。對此，凱基銀行以客戶的需求為中心，推出業界首創的「安心購Trust Buy」，提供合作商家創新的交易核銷機制，消費者可預先付款，款項不會一次給付給商家，而是以遞延支付的方式，完成服務時再撥款。

凱基銀行說，該交易核銷機制，主要結合四大核心特色—Reliable（安全交易、信賴為本）、Evident（交易透明、資料可證）、Linkage（多種通路、全面佈局）、Yield（靈活行銷、效益倍增），為消費者與企業打造安心、透明且高效的交易新體

凱基銀行表示，在這個架構之下，商家提供消費者保障，打造互信、安全及透明的交易，創造品牌信任度及聲量，而消費者亦能享受安心、便利及有保障的預付機制。

為保障消費者權益，以往商家在預售課程或服務時，須提供履約保證或設立信託專戶以保障消費者權益，但其成本及門檻較高，大多數中小型企業難以負擔，因此商家倒閉，消費者求助無門的情形屢屢發生，凱基銀行打造的這個平台，正是為了解決這個問題，合作商家可免擔保品、免設立信託戶及免額外申請費用，即可取得符合政府規範之交易核銷機制。在此機制下，消費者交易獲得保障並享有價格優惠外，商家也可利用此模組，設計彈性靈活的促銷方案，提升市場競爭力，吸引更多新客戶。

凱基銀行進一步說明，舉例來說，消費者張先生，看到社區附近健身房有一個10堂課促銷方案，但又擔心如果一次把課程費用付清，萬一健身房經營不善倒閉。不過，健身房若使用凱基銀行提供的「安心購Trust Buy」機制，消費者款項會由凱基銀行先代為保管，張先生每上完一堂課，並以手機進行核銷後，凱基銀行即會撥款給健身房。

另未履約的課程只要在時效內，皆可獲得合理的退費，購買的課程核銷狀況，也都可透過QR Code隨時查詢，消費者安心並獲得保障外，健身房也因為導入 「安心購Trust Buy」獲得更多新客戶的支持。

凱基銀行「安心購Trust Buy」為業界首創的交易核銷機制並取得智慧財產權專利認證，尤其適用於健身房、美容業、教育機構等提供課程或服務的商業模式，目前已正式導入健身、美容等產業，均獲得正面肯定，其合作健身房也有近百位自由教練使用，大幅提升消費者信與購買意願。此外，凱基銀行也憑藉長期深耕的便捷友善數位支付服務，提供支援線上、線上或App等多型態銷售管道，為商家提供全方位的線上金流整合，提升競爭優勢，創造雙贏。

消費 凱基銀行 健身

延伸閱讀

世壯運／台中超猛女警所長原來是健身狂人 舉重奪金牌

李俊俋用公務車送愛犬美容 游淑慧舉這些判例超諷刺

公務車送愛犬美容引撻伐 李俊俋道歉：已自請處分

李俊俋遭爆公務車送愛犬美容 黃國昌：還有羞恥 就知所進退

相關新聞

壽險業前4月獲利僅449億 匯損衝擊年減近千億元

台幣升值衝擊導致壽險匯損，金管會今日公布最新統計，今年4月底壽險業稅前獲利僅449億元，較去年同期大減68.6%、減少9...

央行關注房市一癥兆：新成屋增多、銷售不如預期

央行去年6月、9月兩度強化房貸管制，迄今將近1年，市場普遍認為9月實施的第7波選擇性信用管制的效果最好，已有效抑制炒房。...

新台幣5月升值2.088元 創逾36年單月最大升幅

美國聯邦國際貿易法庭阻止美國總統川普關稅措施生效，美元指數反彈，新台幣今天盤中一度貶至30元，但在出口商拋匯下貶幅收斂，...

民眾購屋負擔減輕但不多 全國房貸負擔率與房價所得比自高點回落

台灣高房價釀成民怨。中央銀行金檢處副處長黃寶霞29日指出，象徵民眾購屋負擔的全國房價所得比與房貸負擔率，在2024年第3...

央行「金融穩定報告」示警這事最嚴重 企業、家庭、金融恐生連鎖效應

中央銀行29日發布第19期金融穩定報告，美國關稅政策的不確定性、地緣政治衝突、氣候變遷等，都可能對全球經濟發展與金融穩定...

高資產業務再添一家 永豐銀獲金管會核准承作

金管會今日宣布，核准永豐銀行開辦「高資產客戶專屬金融商品與服務」業務，這類服務針對的是資產規模較大的客戶，提供更進階、客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。