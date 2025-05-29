金管會：外資投信設區域中心 達據點綜效並深耕台灣

金管會力推台灣成亞資中心，今天邀請18家外資投信座談。金管會表示，目前有聯博、安聯、景順等3家業者已在台灣設置區域中心，另有3家準備中，盼外資投信業者在台設置區域中心除在據點上達到綜效、免除雙重投資外，更希望在台能有更多資源與人才的投入。

為加強與外資投信業者的雙向溝通，金管會今天邀集18家外資投信事業舉行會議，由主委彭金隆親自主持，就參考國外制度精進台灣市場、亞洲資產管理中心具體建議及精進境外基金審查制度等議題，聽取並交流業者意見。

金管會證期局副局長黃厚銘今天在例行記者會說明，會中除現行聯博、安聯、景順3家外資投信已在台灣設置區域中心外；貝萊德、富達、瀚亞3家外資投信也規劃新增區域中心，並擴大員額規模。

黃厚銘表示，區域中心是指境外投信機構在台設置的全球或區域中心服務機構，基金服務機構可以包含行銷企劃、投資研究、交易執行、法規遵循與風險控管、客戶服務等相關功能性業務。目前在台3家外商投信是設具行銷、客戶服務、IT等性質的區域中心。

黃厚銘舉例，外資投信的區域中心除服務台灣以外，也可以擴展服務到日本、韓國等，在據點上達到綜效、免除雙重投資，希望業者在台灣投資更多資源與人才，而不用到每個國家都投資。

黃厚銘說，期許業者持續將核心業務帶入台灣並落地深耕；另外，業者也表示將配合金管會今年4月1日發布的「金融業申請進駐地方資產管理專區試辦業務作業原則」，積極參與試辦業務。