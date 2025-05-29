前3月壽險外幣保單對新約保費貢獻度 創7年同期新低

金管會今天公布，2025年前3月整體壽險業外幣保單新契約保費折合約新台幣994.76億元、年增34%，但占整體新契約保費收入貢獻比僅36.76%，寫近7年同期最低。官員分析，主要是新台幣保單成長力道相對強勁。

金管會統計，2025年前3月整體壽險業外幣保單新契約保費折合約新台幣994.76億元、年增34%，其中外幣傳統型保單新契約保費折合新台幣約839.79億元，年增30%，外幣投資型保單新契約保費折合約新台幣154.97億元，年增67%。

金管會保險局副局長蔡火炎分析，因新台幣保單成長力道相對強勁，外幣保單占壽險業整體新契約保費貢獻度相對下滑，金管會揭露，2025年前3月外幣保單對整體新契約保費貢獻度為36.76%，創近7年同期新低，次低為2019年同期的39.36%。

外幣保單以美元保單為最大宗，金管會資料顯示，今年前3月美元保單新契約保費達29.59億美元，年增27%，美元投資型保單新契約保費達4.36億美元，年增56%，美元傳統型保單新契約保費達25.23億美元，年增23%。

蔡火炎指出，美元投資型保險較去年同期增加主因是部分公司與銀行通路合作；傳統型則是有業者針對美元利變型商品提高宣告利率、推升銷量。

今年前3月澳幣保單新契約保費達0.82億澳元、年增173%，其中投資型保險約0.36億澳元、年增177%，傳統型保險約0.46億澳元、年增171%。蔡火炎分析，投資型成長主要是有公司推出連結澳幣計價的投資型保單使銷售增加；傳統型則有部分公司開發新澳幣傳統型保單。

今年前3月人民幣保單新契約保費則為人民幣0.51億元，年增113%，人民幣投資型保單新契約保費達人民幣0.38億元，年增111%，人民幣傳統型保單新契約保費為人民幣0.13億元，年增117%。