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央行關注房市一癥兆：新成屋增多、銷售不如預期

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
新成屋增加、房屋居高，且銷售不如預期，央行表示，未來待售新成屋恐持續累增。圖／聯合報系資料庫
新成屋增加、房屋居高，且銷售不如預期，央行表示，未來待售新成屋恐持續累增。圖／聯合報系資料庫

央行去年6月、9月兩度強化房貸管制，迄今將近1年，市場普遍認為9月實施的第7波選擇性信用管制的效果最好，已有效抑制炒房。央行評估房市供需指出，目前待售新成屋供給量大，價格又高，且銷售不如預期，未來待售新成屋持續累增的影響，值得密切關注。

央行29日發布第19期金融穩定報告指出，目前房市交易降溫、房貸餘額成長放緩、不動產貸款占總放款比率略降，目前不動產的授信風險控管尚佳。

央行指出，113年由於國內景氣升溫、台股走高，民眾看漲房價預期心理上升，加以新青安貸款實施及大量新屋交屋，使得全國建物買賣移轉棟數年成長27.23％。但財政部新青安貸款資格優化、央行兩度加強房貸管制，加上銀行8月實施自主控制不動產貸款總量後，全國建物買賣移轉棟數逐月縮減。

由於比較基期偏高，因此113年第3季的年增率由28.28％降為18.22％，第4季轉呈年減10％，不過，全年全國建物買賣移轉棟數仍逾35萬棟，創103年以來新高，年增率14.19％，六都除了新北市以外，均呈兩位數成長。

今年以來，房市買方觀望，且113年基期較高，今年，1至4月全國建物買賣移轉棟數大減24.34％，以台南市、新北市減幅均逾30％，最大。

交易雖然趨緩，但房價仍然走高，央行指出，113年初以來房市熱絡，第4季內政部住宅價格指數升抵151高點，但季增率、年增率均小，六都中除了台南市以外，其餘年增率都縮小。國泰房價指數與信義房價指數，年增率同步縮小。

房價指數年增率縮小，但房屋總價上漲且房貸利率緩升，使得全國房貸負擔率呈現逐季上升至113年第3季的46.8％，第4季因房價漲勢趨緩及全國家戶中位數可支配所得增加，第4季微降為46.62％，但仍較上年同期增加3.96個百分點。

六都中除了桃園以外，其餘房貸負擔率均逾40％，以台北市的71.21％負擔最沉重，新北市61％，台中市56.26％次之。

值得注意的是，待售新成屋自112年第4季起已逾10萬宅，113年2月底增至10.31萬宅，央行表示，新住宅供給量大、價格居高，且銷售表現不如預期，未來待售新成屋恐持續累增。

房貸 央行

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