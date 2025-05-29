壽險業前4月獲利僅449億 匯損衝擊年減近千億元

台幣升值衝擊導致壽險匯損，金管會今日公布最新統計，今年4月底壽險業稅前獲利僅449億元，較去年同期大減68.6%、減少983億元，拖累整體保險業稅前獲利年減近千億元、衰退幅度達64.4%，僅剩548億元。金管會保險局副局長蔡火炎表示，雖然海外投資仍有收益，但因匯率波動導致避險效果遞減，進一步壓縮淨利空間。

蔡火炎指出，產險業受影響相對較小，今年前4月稅前獲利為99億元，年減8億元，衰退幅度為7.5%。

在淨值部分，截至4月底，壽險業淨值為2兆2176億元，年減6.5%；產險業則因業績穩健，淨值年增9.5%至1513億元，合計整體保險業主權益為2兆3689億元，年減5.6%。

進一步觀察匯率相關科目，蔡火炎表示，壽險業累計產生3221億元兌換損失，避險工具則產生收益 2457億元，若再扣除換匯成本與本期提列的外匯價格變動準備金淨變動（556億元），整體匯率相關影響合計為淨損1183億元。

金管會指出，截至今年4月底，台幣兌美元升值2.39%，壽險業需提列更多準備金以因應匯率波動，外匯價格變動準備金累積餘額降至1648億元，較去年底減少548億元，其中包含今年一次性提列的8億元。儘管如此，壽險業仍錄得1599億元海外投資淨利益（不含準備金項目）。

針對壽險與產險的投資表現，蔡火炎指出，截至4月底，壽險業財務投資方面，國外投資淨利益為1599億元，國內投資淨利益為1485億元，另加計外匯價格變動準備金的本期淨變動556億元，三項合計達3640億元。至於產險業，前4月稅前獲利主要來自業務承保淨益239億元與財務投資淨益19億元，合計258億元，顯示產險業仍維持穩定獲利表現。

金管會表示，將持續密切關注匯率變動對保險業財務健全性的影響，並檢視相關準備金提列機制，確保產業風險控管與穩健經營。