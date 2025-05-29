民眾購屋負擔減輕但不多 全國房貸負擔率與房價所得比自高點回落

台灣高房價釀成民怨。中央銀行金檢處副處長黃寶霞29日指出，象徵民眾購屋負擔的全國房價所得比與房貸負擔率，在2024年第3季雙雙飆升至歷史新高後，2024年第4季已略見下滑，不過，民眾購屋負擔壓力仍大。

央行金融穩定報告指出，今年初以來隨房市交易升溫，不動產業者看好房市前景，加上基期較低，第1季全國土地買賣移轉登記筆數年增率遽升至17.9%，且不動產價格居高、民眾購屋壓力居高不下。

黃寶霞表示，在全國房價所得比方面，2024年第3季為10.82倍，第4季小幅降至10.76倍。房價所得比是指房價與平均所得的比率，用來衡量民眾購屋的負擔能力，數值越高，代表民眾購屋壓力越大。

另外，2024年第4季全國房貸負擔率為46.62%，較前一季下降0.18個百分點，銀行主管分析，主要是受到央行實施不動產貸款信用管制、房價漲幅趨緩，以及家戶可支配所得穩定增加等因素影響。

房貸負擔率是指中位數所得家庭購買住宅時，每月支付房貸金額占家戶可支配所得的比率；數值在50％以上，代表房價負擔能力過低，40％～50％表示房價負擔能力偏低，30％～40％表示房價負擔能力略低、30％以下表示可合理負擔。

黃寶霞表示，房貸負擔率略微下降算是個好消息，但按照內政部資料，該數值介於40%至50％代表民眾負擔仍重，只是數字未再續創新高、而是有所改善。

央行金融穩定報告指出，去年第4季，六都中除桃園市外，其餘房貸負擔率均逾40%，其中又以台北市的71.21%負擔最為沉重，新北市與台中市分別為61.01%、56.26%次之。