快訊

美國法院擋下關稅 全球鬆口氣？高盛搖頭「川普還有法寶」

永豐金晚間8時重訊 將宣布董事會重要決議案

十大最賺錢醫院出爐！這間第8度蟬聯榜首 結餘超過56億元

民眾購屋負擔減輕但不多 全國房貸負擔率與房價所得比自高點回落

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
房貸示意圖。圖／聯合報系資料照片
房貸示意圖。圖／聯合報系資料照片

台灣高房價釀成民怨。中央銀行金檢處副處長黃寶霞29日指出，象徵民眾購屋負擔的全國房價所得比與房貸負擔率，在2024年第3季雙雙飆升至歷史新高後，2024年第4季已略見下滑，不過，民眾購屋負擔壓力仍大。

央行金融穩定報告指出，今年初以來隨房市交易升溫，不動產業者看好房市前景，加上基期較低，第1季全國土地買賣移轉登記筆數年增率遽升至17.9%，且不動產價格居高、民眾購屋壓力居高不下。

黃寶霞表示，在全國房價所得比方面，2024年第3季為10.82倍，第4季小幅降至10.76倍。房價所得比是指房價與平均所得的比率，用來衡量民眾購屋的負擔能力，數值越高，代表民眾購屋壓力越大。

另外，2024年第4季全國房貸負擔率為46.62%，較前一季下降0.18個百分點，銀行主管分析，主要是受到央行實施不動產貸款信用管制、房價漲幅趨緩，以及家戶可支配所得穩定增加等因素影響。

房貸負擔率是指中位數所得家庭購買住宅時，每月支付房貸金額占家戶可支配所得的比率；數值在50％以上，代表房價負擔能力過低，40％～50％表示房價負擔能力偏低，30％～40％表示房價負擔能力略低、30％以下表示可合理負擔。

黃寶霞表示，房貸負擔率略微下降算是個好消息，但按照內政部資料，該數值介於40%至50％代表民眾負擔仍重，只是數字未再續創新高、而是有所改善。

央行金融穩定報告指出，去年第4季，六都中除桃園市外，其餘房貸負擔率均逾40%，其中又以台北市的71.21%負擔最為沉重，新北市與台中市分別為61.01%、56.26%次之。

房貸 房價

延伸閱讀

65歲尪斷聯…妻退休買房卻被突襲離婚 丈夫一句話揭殘酷真相

高檢署遏止不動產詐騙 跨部會強化橫向聯繫出擊

雙薪夫妻買2千萬高級住宅 多年後淚嘆「拿命換生活」：退休恐破產

「台版地面師」現身！地政士勾結詐團狠騙7人 海撈4千萬

相關新聞

壽險業前4月獲利僅449億 匯損衝擊年減近千億元

台幣升值衝擊導致壽險匯損，金管會今日公布最新統計，今年4月底壽險業稅前獲利僅449億元，較去年同期大減68.6%、減少9...

央行關注房市一癥兆：新成屋增多、銷售不如預期

央行去年6月、9月兩度強化房貸管制，迄今將近1年，市場普遍認為9月實施的第7波選擇性信用管制的效果最好，已有效抑制炒房。...

新台幣5月升值2.088元 創逾36年單月最大升幅

美國聯邦國際貿易法庭阻止美國總統川普關稅措施生效，美元指數反彈，新台幣今天盤中一度貶至30元，但在出口商拋匯下貶幅收斂，...

民眾購屋負擔減輕但不多 全國房貸負擔率與房價所得比自高點回落

台灣高房價釀成民怨。中央銀行金檢處副處長黃寶霞29日指出，象徵民眾購屋負擔的全國房價所得比與房貸負擔率，在2024年第3...

央行「金融穩定報告」示警這事最嚴重 企業、家庭、金融恐生連鎖效應

中央銀行29日發布第19期金融穩定報告，美國關稅政策的不確定性、地緣政治衝突、氣候變遷等，都可能對全球經濟發展與金融穩定...

高資產業務再添一家 永豐銀獲金管會核准承作

金管會今日宣布，核准永豐銀行開辦「高資產客戶專屬金融商品與服務」業務，這類服務針對的是資產規模較大的客戶，提供更進階、客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。