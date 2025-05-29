央行「金融穩定報告」示警這事最嚴重 企業、家庭、金融恐生連鎖效應

中央銀行29日發布第19期金融穩定報告，美國關稅政策的不確定性、地緣政治衝突、氣候變遷等，都可能對全球經濟發展與金融穩定產生不利影響，其中尤其美國關稅政策的不確定性影響最大，已對企業部門、家庭部門、金融部門造成動盪。

第19期金融穩定報告是彙整113年初至114年4月間，國內外經濟金融情勢發展，分析影響我國金融體系的風險。央行金檢處副處長黃寶霞指出，目前來講，美國的關稅政策是金融穩定的最大變數。

企業風險方面，黃寶霞指出，雖然美國對等關稅暫緩至7月，但影響已然出現，「假設」最終對等關稅是要課徵一定比例的關稅，因為台灣為高度倚賴出口的國家，因此以外銷為主的企業營收、流動性等，都會受到影響。

若企業部門受到衝擊，可能影響就業率，或無薪假人數，衝擊家庭部門的所得，且金融市場因關稅而大幅波動時，也會拉低財富效果，因此家庭的可支配所得顯然會受到影響，尤其台灣的住宅貸款占家庭支出比重大，家庭日常負擔固定存在，一旦可支配所得減少，家庭財務壓力增加。

金融部門的影響更是顯著，壽險業首當其衝，壽險業的資產是美元資產，負債是新台幣保單，近日匯率波動方向對壽險公司造成很大壓力。至於銀行業，只要企業貸款及房貸的還款還是正常的，問題就不大，應密切關注有無轉趨惡化情形。

金融穩定報告指出，114年初以來，美國經貿政策不確定性引發全球金融市場大幅震盪，金融情勢轉趨緊縮，其外溢效應可能影響全球及我國經濟成長力道，進而對國內企業部門、家庭部門的償債能力形成壓力，並間接影響不動產市場，後續發展值得關注。