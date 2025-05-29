全盈+PAY 搶攻移工市場 年底進軍日本

在電子支付市場百家爭鳴時代，為因應瞬息萬變的市場和消費者需求，全盈+PAY主要發展四大戰略，今年將進一步嵌入移工場景，搶攻移工支付商機，也目標在年底前能進軍日本。

四大戰略將聚焦在「結合TWQR串連跨境消費場景」、「嵌入式支付金融深入移工場景」、「打造整合消費、交通、金融綠色三環鏈」以及「開啟小額理財新選擇」。

劉美玲指出，跨境布局須具備「三多一高」關鍵條件：包括使用人數多、場景覆蓋多、品牌曝光強、介接效率高。台灣電子支付多以亞洲區域的觀光消費場景作為跨境支付首選市場，全盈+PAY目標也在年底前能進軍日本。

移工商機是全盈+PAY的差異化發展利基，劉美玲表示，目前台灣移工已突破80萬人，在台消費力也逐漸攀升，全盈+PAY正一步步透過Fintech實現普惠金融，藉由API串接、身份驗證科技與行為分析技術，全盈+PAY將打造適應不同文化與需求的在地化支付模型。

全盈+PAY支援國內31家發卡銀行信用卡綁定服務，支援15家合作銀行帳戶綁定；並與全家便利商店零售生態融合，累積品牌數約218家、逾48萬個支付點，今年將進一步嵌入移工場景，建構移工在地經濟學，同時布局境外消費市場。

全盈+PAY是全台首家提供以電子支付購買基金與股票服務的電子支付業者，繼與國泰投信合作使用電子支付購買基金後，為服務更多原生數位理財族，全盈+PAY攜手口袋證券、群益金鼎證券等券商下單平台，推出綁定電子支付帳戶買股票，以電子支付帳戶做為出入金帳戶，最低只要100元即可開啟投資。

Fintech浪潮帶動機器人理財興盛，據金管會截至今年3月底統計，機器人資產管理規模已逾131億元。全盈+PAY亦著手規劃結合智能技術與攜手產業夥伴，進一步為小資族及新手投資人提供低門檻理財平台，從零錢開始累積財富。