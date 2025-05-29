全盈+PAY 宣布布局移工支付 盼年底前進軍日本

全盈+PAY開業滿三周年之際，29日宣布四大戰略將聚焦「結合TWQR串連跨境消費場景」、「嵌入式支付金融深入移工場景」、「打造整合消費、交通、金融綠色三環鏈」以及「開啟小額理財新選擇」。總經理劉美玲表示，今年將進一步嵌入移工場景，建構移工在地經濟學，同時布局境外消費市場，期待年底前能進軍日本。

電子支付市場百家爭鳴，全盈+PAY強調四大戰略將聚焦在結合TWQR串連跨境消費場景、嵌入式支付金融深入移工場景、打造整合消費、交通、金融綠色三環鏈以及開啟小額理財新選擇。看準電支會員人數逾3,100萬人，伴隨政府推動多項普惠金融政策，整體電支市場將迎來新局。此外，隨著國際旅遊回溫以及數位轉型加速，更提升跨境消費支付需求與嵌入式金融應用。

劉美玲出席媒體活動表示，金融科技（Fintech）正成為推動支付創新與市場發展的核心動力，它不僅帶動電子支付產業多元進化，更促進業者跨域合作與服務創新。面對高度競合的市場環境，未來電子支付產業將朝「競合多元化」、「布局國際化」與「發展利基化」三大方向邁進。

全盈+PAY是首家以「嵌入式支付金融科技（Payment Inside）」進軍電支市場的品牌，透過3E策略（嵌入式金融 (Embedded Finance)、共好生態圈 (Engaged Ecosystem)、數據賦能 (Data Empowerment)），成功將支付服務深度串連零售、社區、職場與理財平台等多元應用場景，建立明確差異化定位。

全盈+PAY支援國內31家發卡銀行信用卡綁定服務，亦支援15家合作銀行帳戶綁定；與全家便利商店零售生態高度融合，更積極拓展特約場景，累積品牌數約218家、逾48萬個支付點，今年將進一步嵌入移工場景，建構移工在地經濟學，同時布局境外消費市場，開創更多利基市場新價值。

結合TWQR串連跨境消費場景方面，由於近年電支品牌積極搶攻國際市場，透過財金公司推動TWQR電子支付跨機構共用平台，提供便捷的跨境支付，全盈+PAY也積極參與串連海外消費場景，期待年底有機會提供滿足用戶需求的跨境支付。劉美玲指出，跨境布局須具備「三多一高」關鍵條件：包括使用人數多、場景覆蓋多、品牌曝光強、介接效率高。如今台灣電子支付多以亞洲區域的觀光消費場景作為跨境支付首選市場，像是日本和韓國。她說，將結合TWQR作為支付介面，建立「TWQR」的境內外支付生態圈，開放雙邊用戶跨境付款等更多服務。

目前台灣移工突破80萬人，在台消費力也逐漸攀升，全盈+PAY成為首家發展嵌入式支付金融深入移工場景的業者，響應全家便利商店推動的「全家一起友善移工計畫」，緊密串接電子支付與消費通路。劉美玲表示，透過支付數據分析與多元場景應用，將打造專屬移工理財與支付方案，包含電子錢包、多語系APP等，提供平等兼容的金融服務與環境。藉由API串接、身份驗證科技與行為分析技術，打造適應不同文化與需求的在地化支付模型。

至於打造整合消費、交通、金融綠色三環鏈，全盈+PAY首創「減碳贏家」服務並於2024年5月啟用。小額理財方面，全盈+PAY是全台首家提供以電支購買基金與股票服務的業者，繼與國泰投信合作使用電支購買基金後，為服務更多原生數位理財族，攜手口袋證券、群益金鼎證券等券商，推出綁定電支帳戶買股票，以電支帳戶做為出入金帳戶，最低只要100元即可投資。