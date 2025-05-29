高資產業務再添一家 永豐銀獲金管會核准承作

金管會今日宣布，核准永豐銀行開辦「高資產客戶專屬金融商品與服務」業務，這類服務針對的是資產規模較大的客戶，提供更進階、客製化的理財規劃。金管會銀行局副局長王允中表示，永豐銀行通過後，目前仍有3家銀行在審核中。截至目前，已有16家銀行獲得金管會核准辦理這項業務。

金管會表示，永豐銀行針對這項業務已提出完整規劃，包括如何評估客戶是否適合、投資商品如何配對客戶需求、市場與產品研究、金融商品研發、人才訓練等，並建立內部的「責任地圖」，強化董事會的監督角色，確保企業文化健全，落實公平待客與良好治理。

金管會強調，將持續關注高資產業務的發展狀況，透過鬆綁法規與強化監理措施，引導金融業提升專業人力與理財系統投資，為客戶提供更多元、量身打造的金融產品。這也呼應金管會「留住國內資金、吸引海外資金」的政策，希望藉此推動國內核心產業投資、促進國內財富管理業務，提升台灣在亞洲資產管理市場的地位與競爭力。