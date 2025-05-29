川普政策不確定性高 兆豐金總座張傳章：嚴控信用風險、避免過度集中

兆豐金控新任總經理張傳章今日首度主持兆豐金控法說會，他在法說會上對美國總統川普關稅政策衝擊分析指出，預期下半年的景氣動能應會放緩，雖然美中已有初步貿易協定，且貿易法院裁定對等關稅違憲，短期內可望緩解緊張情勢，但由於川普政策仍有高度不確定性，因此兆豐仍會嚴控信用風險，避免過度集中，尤其有價證券投資，兆豐金控由於旗下沒有壽險，匯率相對影響獲利有限。

張傳章也表示，兆豐金也會積極爭取川普關稅政策帶來的新商機，例如台積電赴美投資帶動供應鏈移轉，以及相關的AI伺服器、其他AI產業投資機會。

張傳章指出，台幣匯價今年先貶後升，主要和出口商拋匯、法人匯入、貿易協商的預期，而中央銀行對炒匯加強金檢之後，匯價已趨緩，中長期匯價會視關稅貿易談判進度及國際經濟情勢而定；他也指出，第1季國內通膨率2.18%，但因為進出口物價上漲及服務類價格上漲，使整體物價仍下降緩慢，最低工資調升和碳費開徵，但國際景氣放緩，全年通膨會在2%左右。

兆豐銀行副總陳建中指出，目前設定全年目標為4.6%放款成長率，其中，企金為4.62%，中小企業放款成長率4.83%，消費金融成長4.76%，但由於貿易談判不確定性可能使經濟成長率下修，因此原訂目標可能會趨緩。

陳建中也說明，根據兆豐金調查，客戶已進行營運調整，向國外廠商洽談關稅分配比率，尤其下游要求暫停出貨或降價壓力，他也認為，川普關稅政策會牽動供應鏈再次移轉，會提升對融資的需求，兆豐銀也將調整放款結構，增加有競爭力的產業放款，包括台積供應鏈，AI伺服器、生技醫療等，另外在消金方面，會推動高利差的理財型貸款。