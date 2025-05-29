快訊

記得帶傘！15縣市大雨特報「1地防豪雨」下周再迎鋒面全台溼答答

2監委曾挺彈劾公務車私用官員！今帶頭違法 媒體人嗆有廉恥就辭職

奪49條人命太魯閣號案二審宣判 包商李義祥結果出爐、移工仍無罪

川普政策不確定性高 兆豐金總座張傳章：嚴控信用風險、避免過度集中

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
川普政策不確定性高，兆豐金總座張傳章表示將嚴控信用風險、避免過度集中。圖/本報資料照片
川普政策不確定性高，兆豐金總座張傳章表示將嚴控信用風險、避免過度集中。圖/本報資料照片

兆豐金控新任總經理張傳章今日首度主持兆豐金控法說會，他在法說會上對美國總統川普關稅政策衝擊分析指出，預期下半年的景氣動能應會放緩，雖然美中已有初步貿易協定，且貿易法院裁定對等關稅違憲，短期內可望緩解緊張情勢，但由於川普政策仍有高度不確定性，因此兆豐仍會嚴控信用風險，避免過度集中，尤其有價證券投資，兆豐金控由於旗下沒有壽險，匯率相對影響獲利有限。

張傳章也表示，兆豐金也會積極爭取川普關稅政策帶來的新商機，例如台積電赴美投資帶動供應鏈移轉，以及相關的AI伺服器、其他AI產業投資機會。

張傳章指出，台幣匯價今年先貶後升，主要和出口商拋匯、法人匯入、貿易協商的預期，而中央銀行對炒匯加強金檢之後，匯價已趨緩，中長期匯價會視關稅貿易談判進度及國際經濟情勢而定；他也指出，第1季國內通膨率2.18%，但因為進出口物價上漲及服務類價格上漲，使整體物價仍下降緩慢，最低工資調升和碳費開徵，但國際景氣放緩，全年通膨會在2%左右。

兆豐銀行副總陳建中指出，目前設定全年目標為4.6%放款成長率，其中，企金為4.62%，中小企業放款成長率4.83%，消費金融成長4.76%，但由於貿易談判不確定性可能使經濟成長率下修，因此原訂目標可能會趨緩。

陳建中也說明，根據兆豐金調查，客戶已進行營運調整，向國外廠商洽談關稅分配比率，尤其下游要求暫停出貨或降價壓力，他也認為，川普關稅政策會牽動供應鏈再次移轉，會提升對融資的需求，兆豐銀也將調整放款結構，增加有競爭力的產業放款，包括台積供應鏈，AI伺服器、生技醫療等，另外在消金方面，會推動高利差的理財型貸款。

關稅 川普 兆豐金控

延伸閱讀

「貿易政策陷混亂」法院封殺川普關稅 多國談判恐暫緩讓步

兆豐金法說會／總座張傳章首秀 川普衝擊金融業雙刃劍效應

除了不滿川普政策 美申請英國公民身分1主因創新高

競選時曾喊畢業自動獲綠卡 川普上任後立場丕變

相關新聞

高資產業務再添一家 永豐銀獲金管會核准承作

金管會今日宣布，核准永豐銀行開辦「高資產客戶專屬金融商品與服務」業務，這類服務針對的是資產規模較大的客戶，提供更進階、客...

TISA 台灣個人投資儲蓄帳戶 邁向全民理財新時代

為引導國人建立長期投資理財觀念，金管會參考國際個人儲蓄帳戶制度，責成集保結算所規劃建置「台灣個人投資儲蓄帳戶（Taiwa...

川普政策不確定性高 兆豐金總座張傳章：嚴控信用風險、避免過度集中

兆豐金控新任總經理張傳章今日首度主持兆豐金控法說會，他在法說會上對美國總統川普關稅政策衝擊分析指出，預期下半年的景氣動能...

降低不動產放款集中度 兆豐首季新承作房貸大降但信貸反成長近3成

兆豐金控今日舉行法說會，對於消費金融放款，兆豐銀行副總陳建中指出，目前放款餘額在5841億元，年增3%，因實施管控措施，...

連3例！和賣家講好卻買不到 專家：這3種都有優先購買權

不動產交易相關法規複雜，資深地政士表示，很多時候即使買賣雙方講好也無法交易，必須「別人點頭」才算成交。

瀚亞投信人事異動 王伯莉榮升董事長、鄭立元榮升總經理

瀚亞投信3月31日董事會通過，原任瀚亞投資大中華區暨台灣總經理王伯莉升任瀚亞投資大中華區總裁暨瀚亞投信董事長，4月1日正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。