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降低不動產放款集中度 兆豐首季新承作房貸大降但信貸反成長近3成

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
兆豐首季新作房貸大降逾倍，信貸反向成長近3成。 圖/兆豐金控提供
兆豐首季新作房貸大降逾倍，信貸反向成長近3成。 圖/兆豐金控提供

兆豐金控今日舉行法說會，對於消費金融放款，兆豐銀行副總陳建中指出，目前放款餘額在5841億元，年增3%，因實施管控措施，整體動能會趨緩，且方向轉向理財式貸款和小額信貸。其中，第1季房貸新作量96.7億，比去年同期衰退142.4億；但信貸第1季新承作13.68億，較去年同期成長9.13億元。全年的房貸餘額衰退會到6.5%，小額信貸反而大舉成長率29.5%。

陳建中分析，股市波動會增加短期資金需求，但消費者也可能因為前景不明而縮減開支，兆豐銀亦觀察到民間購屋剛性需求並未減少；對於信貸顯著成長，陳建中也說明，3月信貸進件數分別較1、2月成長11.8%和34.6%，在投資方面，未來會把更多的新增股票投資部位放在OCI（其他綜合損益），原有交易部位則會減降。

對於存款，陳建中也指出，今年首季存款量為3.08%，年增5.12%，外匯存款方面，約台幣1.22兆，年增5.17%，因應金融環境的變化，存款策略會依照去化管道收益，來調存款成本，也會因應LCR（流動性覆蓋比率）和銀行法第72條-2的要求來增攬存款。

陳建中對於財富管理業務也指出，今年首季的財管總收入較去年成長超過7%，若從產品線來看，保險、基金、保管、債券、結構商品收入占比分別為32% 、27%、 17% 、24%。他也表示，由於市場震盪，已使客戶偏好防禦型及收益型商品，其中保險收益年增率20%，基金為16%，保險的保障型商品動能成長最為顯著。陳建中也指出，全年設定總收目標為61.75億，年增率36%。高資產客戶規模會成長2258億、客戶數增至1956戶，手續費收入成長5%至10%。

建中 兆豐銀行

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