全球人壽微型保險獲肯定 首度前進東部強化社會安全網

全球人壽秉持「因為愛 責任在」品牌理念，積極響應金管會推動普惠金融政策，近期再度獲評為辦理微型保險業務績效優良者。今年首度前進東部地區，捐台東鹿野地區農會農民微型保險，為全球人壽首次於東部地區成立之微型保險案，並持續捐贈台南市低收入戶微型保險，進一步強化社會安全網功能。

全球人壽今年首次將微型保險推廣至東部地區，為台東鹿野地區農會具農保資格之農民提供團體微型傷害保險，本次承保人數逾1,000人，每位會員保額新台幣20萬元。由於農民作業環境充滿風險，透過本次保險捐贈，全球人壽希望能為鹿野地區農會農民建立基本保障，減少職業風險對農民及其家庭的影響，提升其生活及工作上的安全感。

另全球人壽迄今已連續5年捐贈微型保險予台南市政府低收入戶，今年持續續保，預計近7,000人受惠。本次計畫由全球人壽、台南市政府及台南市好人好事運動協會共同推動，協會擔任要保單位，為台南市低收入戶提供一年期的微型傷害保險，確保這些家庭在面臨突發狀況時，能獲得基本的經濟支援，減少意外帶來的衝擊。

自推動微型保險以來，全球人壽始終堅持落實公平待客原則，透過公私協力模式，與地方政府及各類團體攜手推動微型保險，確保更多有需求的族群能享有基本保險保障。今年再次榮獲金管會的肯定，獲評為辦理微型保險業務績效優良者，這是對全球人壽在推動微型保險方面努力的高度肯定，激勵全球人壽持續推動普惠金融，深化在微型保險領域的投入，強化關注高齡、身心障礙、中低收入等弱勢族群及年輕朋友的金融需求，為更多弱勢族群提供實質的保障與關懷、共創安心生活。

未來，全球人壽也將持續擴大推廣「因為愛 責任在」的品牌理念，支持政府的保險保障政策，不斷創新與優化金融友善措施，透過推廣與捐贈微型保險，強化社會安全網，幫助更多弱勢家庭及高風險職業群體建立安全屏障，讓保險不再受限於經濟條件，使保險真正發揮保障功能，真正實踐普惠金融的精神。