高齡化長照風險加劇 傳統型保單第1季新契約保費增二成

高齡化、醫療通膨與長照風險加劇，傳統型保單以保障本質為設計核心，2025年第1季新契約保費年增二成，反映出保障型商品在面對高齡與醫療風險壓力下，已成為家庭財務規劃中的關鍵配置，保險業也認為，在規劃保險時，應該將之列為優先規劃項目。

以風險保障為核心功能的保險商品，當被保險人遭遇失能、重大疾病、死亡或醫療支出等特定風險，提供現金給付或補償，達成風險避險目的。

磊山保經旭原營運處副總范正明指出，面對癌症年輕化與長照平均照護動輒7至10年，保險已成為預備未來的關鍵儲備。

保障型商品的規劃趨勢， 因應少子化、高齡化與AI等醫療科技因素發展，整體保險配置多環繞在五大財務目標：家庭保障、醫療保障、子女教育、財富自由與資產傳承。

藉由風險規劃建構一張家庭財務安全網，當風險來臨時避免生活被迫改變，讓所愛之人持續受到照顧，確保人生計畫得以實現，同時減少面對未知風險的不安全感。

范正明建議，不同人生階段的保障需求也應有所區隔。

社會新鮮小資族：可著重於醫療支出風險的填補規劃，搭配高CP值的投資型保單，提升壽險保障並兼顧資產累積。

新手爸媽／三明治族：建議配置重大傷病與癌症風險的一次給付型保障，以確保家庭生活不因風險動搖。可搭配利變型／分紅型中長年期商品，提升壽險槓桿，同時透過複利滾存預備退休資金。

空巢期自我實現族：適合透過短年期或利變型分紅保單進行資產分配。保戶可依個人價值觀或照顧需求，靈活指定受益人比例，達到公平或差異化分配目的；亦可結合保單信託機制，讓保單身故給付分年發放，成為孩子年年都能感受的「愛的禮物」。

隨著2026年IFRS 17與ICS 2.0制度接軌，將重塑保險商品結構與盈餘評價方式，范正明表示，保險商品未來趨勢，將轉向去保證化與盈虧自負設計，以確保保險公司的財務健全，回歸風險保障本質。