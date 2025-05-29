瀚亞人事異動 王伯莉榮升董事長、鄭立元榮升總經理

瀚亞投信3月31日董事會通過，原任瀚亞投資大中華區暨台灣總經理王伯莉升任瀚亞投資大中華區總裁暨瀚亞投信董事長，4月1日正式生效；總經理職位由原任瀚亞投信行銷長暨法人高資業務長鄭立元升任，相關任命已獲主管機關金管會核准。

王伯莉畢業於雷鳥全球管理學院國際事務管理碩士，曾任荷蘭銀行消費金融部行銷企劃副總經理、法國巴黎保險集團台灣區總經理、野村投信總經理，金融業資歷橫跨銀行、保險及投信業，有完整的歷練，也在各家公司創下不少佳績。

瀚亞投信新任總經理鄭立元畢業於國立台灣大學商學研究所，畢業後加入瀚亞投信第一屆MA儲備幹部計畫，從業務企劃處專員做起，隨後在瀚亞投信前台多個部門輪調，以累積豐富的產品與行銷業務部經驗，職務歷經四年多後轉戰至安聯投信，曾任營運發展部副總經理，負責產品策略與營運發展策略。

在安聯投信服務九年時間後，回到瀚亞投信效力，擔任機構法人業務部副總經理、機構法人業務部暨高資產業務部副總經理，並於2023年起擔任行銷長暨法人高資業務長。

瀚亞投信表示，自王伯莉加入後，台灣市場的業績突飛猛進，受到總部相當的重視，也是目前集團設定的核心市場；而鄭立元前後在瀚亞投信服務逾10年時間，一路上都是在行銷業務部擔任要角，未來期許能借用他的長才，帶領瀚亞投信再創佳績。