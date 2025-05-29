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元大證攜手iShares安碩 探討川普2.0任期下的投資策略

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

川普上任後引發金融市場動盪，元大證券日前攜手貝萊德集團（BlackRock）旗下ETF品牌 iShares安碩舉辦投資論壇，以「川普2.0任期下的投資策略」為主題，針對美國政策動向影響進行深度解析，協助投資人前瞻布局，掌握投資新契機。

iShares安碩為全球最大的 ETF 供應商之一，目前管理超過4兆美元資產，擁有豐富的全球市場研究資源與產品設計實力。

本次論壇邀請來自香港及新加坡的投資策略與產品策略團隊，針對川普重返白宮帶來的關稅政策變化與市場波動，提供即時且深入的專業觀點，解析投資人如何調整資產配置以因應新局。

iShares安碩於論壇中指出，面對貿易摩擦升溫及地緣政治風險持續延燒，債券市場成為關注焦點。

iShares安碩強調，債券ETF是應對波動時期的高效工具，不僅具備良好的流動性與透明度，也能提供即時交易與多元策略選擇。無論是鎖定殖利率曲線、提升收益或增加通膨防護，債券 ETF 皆能協助投資人因應市場變化。

在股票市場方面，近期美股波動劇烈，堪比疫情初期，iShares安碩分析，即使市場面臨挑戰，高波動環境也帶來選股與因子輪動的機會。論壇建議投資人聚焦於具有基本面支撐的產業與主題，如AI應用鏈重估、軟體產業的結構性優勢，以及具備避險潛力的黃金資產等。

元大證券在論壇中表示：「台灣投資人對海外市場的關注與日俱增，尤其是在全球資本市場變化快速的當下。我們致力於提供即時、專業的分析與多元的交易服務，協助投資人掌握跨時區的投資契機。此次與貝萊德合作，是我們深化國際連結、拓展投資視野及服務客戶的重要一步」。

貝萊德也指出：「同為市場上的龍頭品牌，我們希望能透過元大證券對客戶深厚的經營與理解，將我們在海外市場的專業分享給台灣投資人」。

元大證券多年深耕美股與其他國際市場的交易服務，結合專業研究團隊的市場洞察，提供涵蓋亞股、日股、美股及歐洲市場的多元產品，幫助投資人實現「白天參與亞股、晚上投資美股」的全天候資產配置策略，創造人人皆可輕鬆參與國際市場的投資環境。

美股 元大

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