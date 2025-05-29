全盈支付今年擴大場景與用戶 積極擴大服務移工族群

台灣電子支付競爭激烈，最大第三方支付業者LINE Pay最快可望今年下半年加入戰局。全盈支付表示，全台平均每人有1.5個電子支付帳戶，要深化場景和多個應用，今年將持續推動嵌入式金融，讓場景更多元，推動用戶增加使用率、消費金額。今年將推動多語系計畫，服務在台灣為數眾多的移工。

劉美玲指出，全盈將以本身優勢，今年將積極擴展移工金融、與其他第三方支付合作，今年會嵌入另一家第三方支付，擴大覆蓋率。

劉美玲指出，觀察未來電子支付新局包括科技助攻普惠金融、新型態跨境支付、嵌入式金融應用普及以及ESG帶動綠金消費趨勢。她指出，在財政部推動跨平台支付的TWQR、以及眾多支付業者加入後，將帶動競合多元化、布局國際化、發展利基化三大方向，包括國際化的跨境支付，創造新場域，並依照自身優勢去發展利基優勢，更多不同電支業者會發展利基商業模式。