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關稅戰休兵、房市見小陽春 永慶房屋：6月仍充滿挑戰

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／永慶房屋提供
房市示意圖。圖／永慶房屋提供

永慶房屋表示，美中關稅戰休兵，帶動台股反彈上漲，民眾購屋意願也回溫，5月旗下全台交易量較4月成長10%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，4月受到川普宣布對等關稅政策，後續宣布暫緩90天，但不確定性仍衝擊民眾購屋信心，讓4月交易量縮。

5月在中美同意大幅互降關稅並休戰90天，全球貿易緊張局勢略為緩解，市場恐慌情緒稍微降溫，民眾購屋信心有回穩跡象，看屋、付斡意願相較於4月有小幅提升，部分賣方也順應市場調整價格，願意降價促成交，讓買賣雙方取得價格的共識，加快成交速度。

不過與去年5月同期相比，全台房市交易量仍減少41%。陳金萍指出，去年第2季在國內經濟蓬勃發展、政策支持以及通膨預期之下，房市交易暢旺，是2024年房市買氣最熱絡的季度。

反觀今年5月，雖然關稅戰衝擊略為和緩，但仍有變數，民眾購屋信心僅小幅回升，加上銀行房貸緊縮、央行第七波信用管制持續下，5月房市交易量遠低去年同期。

陳金萍表示，雖中美達成90天關稅戰休兵協議，但長期貿易仍面臨挑戰。台灣是出口導向國家，主要貿易夥伴因關稅衝擊，將不利台灣出口，國內經濟也勢必受衝擊，股、匯市震盪風險仍高，房市交易量縮的狀況也可預見。

展望後市，即便5月房市相較於4月略有好轉，但6月交易市況仍充滿挑戰，第2季房市欲大不易，仍需關注全球經濟變化與政策動向對房市的影響。

關稅 房市

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