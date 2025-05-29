台中銀股東會／通過每股1.12元股利創新高 續拚獲利成長
台中銀行（2812）29日上午召開股東常會，由新任董事長李瑞倉主持，會中通過去年盈餘分派每股股利1.12元，以及股票股利盈餘轉增資約40億元。台中銀今年股利配發創歷年新高，今年以來獲利仍維持成長，面對川普關稅戰變數，台中銀仍將全力朝獲利穩健成長方向努力。
台中銀2024年財報全年稅後純益82.91億元，比2023年獲利大幅成長21.5%，首度站上80億元之上、再創歷史新高，累計每股稅後純益（EPS）為1.5元，獲利成長股利水準也同創新高，擬每股配發1.12元股利，配發率拉高到74.6%，股利比去年成長16%多，續創新高水準，其中，現金股息為每股0.39元，股票股利為每股0.73元。今天股東常會通過盈餘分配案與盈餘轉增資案，以台中銀目前股價20.5元計算，現金股息殖利率約1.9%。
台中銀自結今年前四月累計稅後純益27.96億元，與去年同期相當，累計EPS為0.51元。在3月台股股災、4月川普對等關稅衝擊全球，導致不少金融股獲利出現衰退之下，台中銀獲利表現相對亮眼。李瑞倉表示，台中銀經營團隊相當專業，有信心今年獲利展望仍將持續穩健成長。
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