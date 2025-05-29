永豐金股東會／將與京城銀合併、小股東關心獲利衰退 財務長這樣回應

永豐金（2890）29日召開股東會，小股東針對永豐金即將合併的對象京城銀（2809），近期獲利表現不佳，表達關心。永豐金財務長許如玫表示，京城銀的核心收益每個月仍維持穩定，造成獲利差異，主要在於「交易」部分。今年首季資本市場不佳，衝擊交易的損益；其次，之前進行合併前淨值調查，發現部分風險性資產和永豐金有所差異，因此，安排在雙方合併前進行處分，因此產生損失，但整體仍在可控範圍。

據京城銀日前公布獲利，4月單月獲利較前月腰斬，4月自結稅前盈餘2.69億元，稅後純益1.8億元，累計前四月稅前盈餘10.73億元，稅後純益8.11億元，年減65.9%，累計前四月每股稅後純益（EPS）0.57元。京城銀前四月獲利表現平淡，因為2月有企金放款特定傳產客戶打入逾放，因此一次提列9億元備抵呆帳，導致2月單月虧損，3月台股大跌，資本市場動盪不利操作獲利，4月又因川普關稅戰衝擊全球股債，因此京城銀3月、4月連兩個月的獲利都比去年同月衰減約四、五成，3月雖較2月虧轉盈，但是4月單月又比3月腰斬。

永豐金總經理朱士廷表示，京城銀目前仍是獨立的公司，永豐金也非常關心京城銀的營運，雙方亦共同面對合議處理一些問題，目前合併正等待主管機關的核准函。