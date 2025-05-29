LINE Pay股東會／期待取得電支執照擴大業務 關稅影響營運較小

台灣最大第三方支付業者LINE Pay（7722）29日舉行股東會，通過去年財報與盈餘分配案。去年LINE Pay每股賺10.67元，賺逾一股本，配發現金股利1.5元，董事長丁雄注表示，因還有市場拓展與業務開發，需要保留較多資源，董事會通過採較保守股利政策，相信股東重視的是公司成長潛力，未來也會持續努力符合股東期待。

執行副總張修齊表示，LINE Pay今年2月已經向主管機關申請電子支付執照，目前進度順利，如果拿到許可，未來擴張電支特許業務包括轉帳、跨境、外幣匯兌等多項業務都可以進行，在商務、銀行合作更為完整，今年也將持續推動擴大跨境支付業務。

近期台股因美國政府關稅政策而起伏，連帶影響股價，董事長丁雄注表示，LINE Pay業務以國內市場為主，關稅政策影響營運較小，將持續強化商戶與用戶關係，利用生態圈和點數獎勵穩定基礎，並持續建立資本市場關係，穩定投資人信心。