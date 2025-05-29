小兒子的報恩 蔡明忠推動輔大「承翰實習法庭」成立

輔仁大學「承翰實習法庭」昨日舉行揭牌祈福典禮，富邦集團董事長蔡明忠為幕後的重要推手，出席致詞時表示，小兒子蔡承翰原本要親自前來，因為身體不太舒服才臨時取消，而且回顧他的成長歷程，從一出生就受到太多人的幫助：「所以『承翰實習法庭』非常適合由承翰來回饋，由他來報恩、感恩！」

以小兒子之名命名的輔大「承翰實習法庭」是全國第一個導入國民法官制度的實習法庭。蔡明忠董事長為台大法律系學士及名譽法學博士、美國喬治城大學法律碩士及名譽法學博士、輔大名譽法學博士。前大法官、輔大客座教授陳新民為蔡明忠的建中與台大死黨，正因為陳新民的引薦，蔡明忠與輔大展開多年情誼，不只贊助當年受傷唸大二的郭婞淳等選手，還大力捐助法律學院，包括成立蔡明忠（富邦）法學講座、法學榮譽教授講座、獎助教育法學研究計畫、改建實習法庭等，其中實習法庭為模擬國民法官法庭，命名為「承翰實習法庭」。

「承翰實習法庭」揭牌祈福典禮由洪萬六神父主禮，他特別感謝恩人們看重教育對輔大的奉獻，而「恩」這字深深觸動了蔡明忠。蔡明忠說，從神父的祈福感受到報恩、感恩的重要性，他的小兒子就是一個典型的例子，從生下來發育不健全，30年來走得很辛苦，也得到很多的貴人一路的幫忙：「天主的蒙愛能夠讓他長大成人。所以我想對他來講，能夠有機會，能夠報恩、回報恩典，就是他唯一可以做的事！」

蔡明忠也回憶，由於堅信法律是正義最後一個保障，所以知道母校需要實習法庭後當然義不容辭，如今終於看到輔大有了台灣法學院中第一個導入國民法官制度的實習法庭，可以讓學生在一個moot court（模擬法庭）練習，實在非常的高興。民國109年公布《國民法官法》，輔大原實習法庭的軟硬體設備配置皆與現行法庭不同，為了能夠與時俱進，提供同學更貼近實務的模擬法庭展演機會，因而提出翻修計畫。