小兒子的報恩！富邦集團董座蔡明忠親自揭牌輔大「承翰實習法庭」
輔仁大學「承翰實習法庭」28日舉行揭牌祈福典禮，最重要幕後推手的富邦集團蔡明忠董事長親自出席，受到藍易振校長率法律學院師生等熱烈歡迎。蔡明忠在致詞時表示，小兒子蔡承翰原本要親自前來，因為身體不太舒服才臨時取消，而且回顧他的成長歷程，從一出生就受到太多人的幫助，所以「承翰實習法庭」非常適合由承翰來回饋，由他來報恩、感恩。
蔡明忠董事長為臺大法律系學士及名譽法學博士、美國喬治城大學法律碩士及名譽法學博士、輔大名譽法學博士。他建中與臺大死黨為前大法官、輔大客座教授陳新民，正因為陳新民教授的引薦，蔡明忠董事長與輔大展開多年情誼，不只贊助當年受傷唸大二的郭婞淳等選手，還大力捐助法律學院，包括成立蔡明忠（富邦）法學講座、法學榮譽教授講座、獎助教育法學研究計畫、改建實習法庭等，其中實習法庭為模擬國民法官法庭，命名為「承翰實習法庭」。
「承翰實習法庭」揭牌祈福典禮由洪萬六神父主禮，他特別感謝恩人們看重教育對輔大的奉獻，而「恩」這字深深觸動了蔡明忠董事長。蔡明忠董事長說：「神父的祈福，對我自己很大的一個感觸，就是這個報恩、感恩的重要性，我想我的小兒子就是一個典型的例子。因為他從生下來發育不健全，30年來走的很辛苦，也得到很多的貴人一路的幫忙、天主的蒙愛能夠讓他長大成人。所以我想對他來講，能夠有機會，能夠報恩、回報恩典，就是他唯一可以做的事！」
蔡明忠董事長也回憶，由於堅信法律是正義最後一個保障，所以知道母校需要實習法庭後當然義不容辭，如今終於看到輔大有了臺灣法學院中第一個導入國民法官制度的實習法庭，可以讓學生在一個moot court（模擬法庭）練習，實在非常的高興！民國109年公布《國民法官法》，輔大原實習法庭的軟硬體設備配置皆與現行法庭不同，為了能夠與時俱進，提供同學更貼近實務的模擬法庭展演機會，因而提出翻修計劃。
藍易振校長致詞推崇蔡明忠董事長，多年來與輔大緊密的合作，像是在法律、永續、體育等多元面向持續共創價值，從產業、學界的角度致力於跨領域整合及永續發展，例如，四月份攜手台灣大哥大（3045）、富邦金控（2881）共同舉辦「2025 國際永續大師高峰論壇暨學術研討會」，兩天吸引超過3千人次參與，這是為期六年的「永續發展領航計畫」的開始，之後還會有更多合作，尤其是回饋社會方面更是絕對不遺餘力。
法律學院吳志光院長分享甘苦，他說「承翰實習法庭」所在的樹樓德已有逾一甲子歷史，要在符合法規又擬真之下，實在是花了很大的功夫才完成全國第一間國民法官實習法庭；輔大法律學院院友會前會長田振慶律師也說，既然要做就要做到真實，所以這次的法庭細節都是由法律界的校友親自審視，希望能讓同學們結合法庭實務真正擁有專業的場域感。
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