永豐金股東會／通過配發1.25元股利 修改公司章程照顧基層

永豐金（2890）29日舉行股東會，由董事長陳思寬主持，普通股出席股數為111.51億股，出席率達87.93%。今討論案有關修正公司「公司章程」，涉及基層員工權益，新修正條文，明定將於章程訂定員工酬勞數額中，應提撥不低於60%為基層員工分派酬勞。此外，股東會也通過發放0.91元現金股利及0.34元股票股利，合計1.25元。

陳思寬表示，永豐金控2022~2024年聚焦數位、跨境、整合及永續四大策略主軸，三年執行有成，具體成效反映在獲利上，2024年稅後淨利達222.29億元，續創歷史新高，且三年年複合成長率（CAGR）達11.1%，排名全體金控第一，每股盈餘為1.75元；股東權益報酬率（ROE） 11.29%，連續三年在銀證型金控排名第一。此外，在致力於提升資本使用效率與跨子公司整合的綜效下，年資產報酬率（ROA）達0.76%，亦創下近十年新高。

永豐金總經理朱士廷表示，永豐金控資本結構強度穩健，2024年底資本適足率為129.68%；永豐銀行合併資本適足率則為14.54%。永豐銀行資產品質維持得當，逾放比為0.16%。整體而言，永豐金控信用評等展望穩定。此外，永豐金控整體表現卓越，也獲得外界的肯定，2024年獲獎數連續6年刷新紀錄，永豐銀行連續四年獲得《富比士（Forbes）》「年度全球最佳銀行」高度肯定；2024年合併稅後淨利連續三年寫下歷史新高，達174.17億元，每股稅後盈餘1.68元、權益報酬率9.73%。永豐銀行持續調整存放款結構，授信策略穩中求進，總放款較前一年度成長13.02%，放存比為71.45%。

今天股東會也有永豐銀企業工會代表以及永豐金證券企業工會代表，在股東會上提出和員工權益相關議題，為員工爭取權益。永豐金人資主管表示，員工調薪目的是激勵員工並保持競爭力，公司一向善待同仁，員工的調薪是由各子公司主管依嚴謹程序處理；經理人薪資也是經過董事會規範，應無不當。至於有關所有員工均享持股信託福利的建議，公司會在有限資源下進行相關福利配套措施。