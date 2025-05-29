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盤整五月天 台股中小型基金出頭

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股中小型基金績效。（資料來源：理柏資訊）
台股中小型基金績效。（資料來源：理柏資訊）

台股近期行情轉趨盤整，在高檔震盪格局下，具業績題材的中小型股相對受到資金青睞，進一步帶動台股中小型基金績效突圍，表現優於大盤及科技股票型基金。

理柏資訊統計至2025年5月27日，台股中小型基金5月以來平均報酬達9%，優於科技股票型的8.45%，以及一般股票型、上櫃股票型的7.94%、2.85%，也優於同期間加權、櫃買報酬指數的5.46、2.86%。

投信法人指出，在關稅等不確定性未除之前，市場行情可能持續受消息面干擾，使大盤向上空間受限，但預估台股2025年整體企業獲利仍能維持增長的趨勢下，使大盤下檔有撐，維持高檔震盪格局，並驅使資金轉向具業績題材的中小型股，呈現題材個股輪動輪漲格局。

受惠AI應用蓬勃發展及新台幣匯率走升等利多帶動，據統計，5月以來電子零組件、電腦及周邊設備、其他電子類股，以及運輸、電機及觀光等非電產業股價表現優於台股大盤。

復華中小精選基金經理人趙建彰表示，在關稅威脅下，四大雲端服務供應商資本支出仍上修，預料不確定性因素消失後，AI仍為成長股布局重心，基金投資策略仍以中長期趨勢成長的中小型股為核心持股，同時因應關稅等不確定性，增加獲利穩定的內需與高股息股的持股比重。

股票 台股 中小型股

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