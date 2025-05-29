辜仲諒聲明辭中信金董事 時間在6月13日股東會後

台幣匯率走升，對壽險業的匯損衝擊有多大？金管會主委彭金隆昨說，台幣升值一元，估計有兩千億元影響數；此外，壽險業能否發放股利，彭金隆表示，先前申請發放股利的四家業者，已有一家向金管會表示考慮撤掉。

2025-05-29 01:44