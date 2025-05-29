聽新聞
0:00 / 0:00
辜仲諒聲明辭中信金董事 時間在6月13日股東會後
中信金控昨天代大股東辜仲諒發出請辭董事聲明。辜仲諒二○○六年卸任中信董事、中信金副董事長職務後，去年五月十七日重返中信金董事會，擔任董事一年多，再度辭任。
中信金昨天發布的聲明指出，針對日前法院一審判決的購置澄清湖不動產案，辜仲諒自認清白，並無任何不法所得，相信司法終將查明真相。但為不影響公司運作，降低外界部分人士疑慮，於與公司討論後，應公司要求，為使股東會順暢進行，將於六月十三日中信金股東會結束後，遞送董事辭任書。
知情人士指出，金管會原本要辜仲諒立即請辭，不過，由於中信金本屆股東會進行董事全面改選，外資法人多半已投票，為了避免對法人投票衍生不必要困擾，因此金管會也同意中信金請求，讓辜不用立即請辭，而能延後至開完股東會完成改選後再請辭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言