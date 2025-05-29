聽新聞
0:00 / 0:00

辜仲諒聲明辭中信金董事 時間在6月13日股東會後

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
中信金控大股東辜仲諒。 圖／聯合報系資料照片
中信金控大股東辜仲諒。 圖／聯合報系資料照片

中信金控昨天代大股東辜仲諒發出請辭董事聲明。辜仲諒二○○六年卸任中信董事、中信金副董事長職務後，去年五月十七日重返中信金董事會，擔任董事一年多，再度辭任。

中信金昨天發布的聲明指出，針對日前法院一審判決的購置澄清湖不動產案，辜仲諒自認清白，並無任何不法所得，相信司法終將查明真相。但為不影響公司運作，降低外界部分人士疑慮，於與公司討論後，應公司要求，為使股東會順暢進行，將於六月十三日中信金股東會結束後，遞送董事辭任書。

知情人士指出，金管會原本要辜仲諒立即請辭，不過，由於中信金本屆股東會進行董事全面改選，外資法人多半已投票，為了避免對法人投票衍生不必要困擾，因此金管會也同意中信金請求，讓辜不用立即請辭，而能延後至開完股東會完成改選後再請辭。

金管會 辜仲諒 董事長 股東會 外資 中信金

延伸閱讀

金融業董事遭判決能否續任董事？金管會說話了

檢察官聲請電子監控 法官裁定辜仲諒帶「個案手機」拍照報到

檢察官聲請電子監控辜仲諒！辯護人：2008年「紅火案」迄今沒逃亡過

中信金（2891）獲利創高、正式「2元金」！ 專家：台中銀（2812）冷門黑馬

相關新聞

彭金隆：台幣升1元 壽險業匯損2000億…有業者要撤發股利

台幣匯率走升，對壽險業的匯損衝擊有多大？金管會主委彭金隆昨說，台幣升值一元，估計有兩千億元影響數；此外，壽險業能否發放股利，彭金隆表示，先前申請發放股利的四家業者，已有一家向金管會表示考慮撤掉。

合庫金：房市景氣保守看待 暫停受理非本行土建融分批房貸

房貸市場水位仍緊缺，合庫金昨（28）日舉行第1季法說會時指出，第1季房貸年成長逾10%，且今年房貸量仍會成長，但對房市景...

彰銀點出營運四大挑戰

彰化銀行昨（28）日召開法說會，指出今年面對美國關稅戰、匯率波動、債市震盪、房市轉弱等四大挑戰，其中以台幣升幅6.6%估...

國銀存放利差 逆勢下滑

國銀存款利率步步高升、放款利率卻逆勢溜滑梯，促使中央銀行昨（28）日公布2025年第1季國銀存放利差跌至1.34個百分點...

一銀高資產業務蟬聯雙冠王

深耕財富管理多年的第一銀行，積極響應財政部銀行雙翅膀政策， 2024年理財手收近75億元，創下歷史新高，今年截至4月，理...

財部盯內控 找公股銀開會

財政部昨（28）日臨時召集九大公股行庫開會，因應近期有公股銀行員涉及勾結詐團，主要督導銀行落實內控制度，另在市場時事題方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。