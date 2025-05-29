台幣29.91 兩年半高點

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
出口商月底拋匯熱，新台幣匯率昨日升值4.3分，收在29.91元，續寫近兩年半新高。聯合報系資料照
出口商月底拋匯熱，新台幣匯率昨日升值4.3分，收在29.91元，續寫近兩年半新高。聯合報系資料照

出口商月底拋匯熱，新台幣匯率昨（28）日升值4.3分，收在29.91元，續寫近兩年半新高，總成交量為12.515億美元。匯銀主管表示，市場研判，美國聯準會6月利率按兵不動機率較高，因此國際美元轉弱機率不高，包括新台幣在內的主要亞幣，未來很可能還是維持偏升格局，只是在央行緊盯下，新台幣匯率將維持緩步升值基調。

中央銀行統計顯示，美元指數昨天上漲0.18%，主要亞洲貨幣升貶互見；其中，台灣主要貿易對手國貨幣韓元匯率升值0.26%，新台幣匯率升值0.14%，人民幣匯率升值0.04%。另外，日圓兌美元昨天貶值0.28%，星元匯率貶值0.05%。

大型國銀外匯交易員指出，外資昨天雙向操作，早盤先匯入，並將新台幣匯率推升至29.87元高點，但匯價逢高，吸引政府基金、進口商等進場撿便宜的美元，促使新台幣匯率升值金額縮減。

外資午後轉為匯出，匯價隨即回落至29.95元附近，出口商趕緊進場拋匯，促使匯價翻升。

匯銀主管說，外資昨天買賣兼而有之，但匯出略大於匯入；另外，央行盤中鮮少著墨，僅在收盤前進場調節，令新台幣匯率升值金額縮至4.3分後，以29.91元報收，為近兩年半高點。

展望後市，匯銀主管表示，月底前出口商仍有拋匯需求，暫時觀察29.8價位能否守得住，接下來市場將聚焦在美國聯準會6月利率會議結論上。

美國聯準會 新台幣 台幣匯率

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