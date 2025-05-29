壽險業配息 金管會緊盯…已有業者撤銷股息發放申請

5月台幣強升，重創壽險業獲利和資本適足率（RBC），金管會主委彭金隆昨（28）日直言，整體壽險業有6兆元未避險，約折合2,000億美元，當台幣每升值1元，就會有2,000億元的新台幣匯損，金管會已請業者審慎思考今年配息政策，已有一家撤銷申請。

依規定，壽險業配發現金股息都需經保險局核准，目前有富邦、台灣、合庫、凱基人壽等四家壽險業向保險局遞件申請當中，合計近260億元。據了解，已有一家將調整，把股息保留在帳上，不上繳母金控。

壽險業近年獲利及淨值

一家壽險高層坦言，美國川普關稅讓今年股債匯市波動甚鉅，壽險本應該多保留現金在帳上，不要上繳母金控，才更有能力抵禦風險，也能順利2026年接軌TW-ICS（新一代清償能力制度）。

彭金隆也說，即便是太平時期，壽險業發放股息，也不是賺多少、就可以全部都發掉，股息是以盈餘20%為原則，配發股息政策已經很保守。

其次，若是金控子壽險，可隨時召開董事會調整股息政策。他坦言，若是上繳了母金控，屆時金控明年又要對子壽險增資，這樣更辛苦，金管會請業者審慎思考後，有一家已撤銷申請。

依各家壽險公告，富邦人壽擬配發現金股息210億元、台灣人壽19.17億元、合庫人壽5.78億元、凱基人壽25億元，合計近260億元。其中已有一家遭金管會「勸說」已決定撤件。

財委會昨日審「國際金融業務條例」、「投保法修正草案」，立委賴士葆、鍾佳濱、李坤城等均聚焦台幣升值重創壽險業獲利和RBC，是否影響接軌及股息政策。

彭金隆坦言，目前整體壽險業可運用資金共37兆元，有23兆元在海外，扣掉無匯損問題的外幣保單，還有15兆元。

這15兆元中，有六成有避險，未避險部位有台幣6兆元，約等值2,000億美元，當台幣每升值1元，就會有2,000億元新台幣匯兌損失影響數。

為了讓壽險業可順利接軌TW-ICS，金管會已傾向同意RBC採匯率半年日均價計算，預計6月底半年報就會採用。據了解，若業者RBC採匯率半年日均價計算後，還是有人沒達標，金管會也願意給「補考」機會。