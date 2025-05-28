幕後／辜仲諒辭董事的時點為何在今年股東會後？原因看這裡

中信金控今天傍晚為辜仲諒代發一份辭職聲明，引發金融圈矚目，外界好奇的除了促使辜仲諒請辭的原因之外，也關注為何不是現在辭，而是股東會之後再辭？知情人士透露，關鍵在於中信金今年股東常會的外資投票。

知情人士指出，今年正好適逢中信金董事會全面改選，許多外資更已把票投給身為候選人的辜仲諒，若辜立即請辭，恐怕反而會招致外資的困擾，對此中信金也向金管會說明，希望在時間上能延後至股東會之後再辭；而金管會方面評估之後認為，至少已取得辜仲諒的白紙黑字，對外正式宣告的「請辭承諾書」，也算對外界的質疑有了交待，因此也同意中信金的請求。

中信金為目前金控董事席次數最少的，總共只有7席，其中3席法人董事提名人，分別由現任董事長顏文隆、副董事長吳一揆、大股東辜仲諒，辜仲諒原本繼續以仲遠投資公司法人代表人身份被提名下屆董事，外資日前出具的評估報告也有好評，但日前的澄清湖購地案的判決使辜仲諒續任董事面臨很大壓力。

金管會從上周起不斷施以道德勸說要求其請辭，先是由銀行局副局長王允中出面呼籲知所進退，金管會昨開端午節記者會，銀行局長童政彰更引巴塞爾監理新制的三支柱監理要求，喊話辜仲諒用最高標準來處理個人去留；而今日更傳出檢方向法院聲請對辜仲諒實施電子監控，使得金管會對中信金下最後通牒，畢竟先前金管會用行政裁量來解任董事，並非沒有前例可循，此外金管會在多項重要業務的申請也有准駁權，使辜仲諒不得不辭。

而金管會同意中信金的請求，讓辜仲諒等下月13日的股東會開完之後再辭，如此一來辜仲諒也不用「辭二次」，否則這次辭了之後，由於董事會改選他已被提名，選完之後仍得再辭一次，更何況外資都已投票了，這時辜仲諒提前走人，外資等於「鬧空包」，也對其代表法人機構無法說明，反而導致意外的困擾，因此最後金管會終於同意，等6月13日之後再辭。

不過，儘管辜仲諒辭去董事，法院仍不忘要辜仲諒「繼續發揮」對棒球界的貢獻，其中限制出境8個月，就被外界解讀為是希望到時候不要妨礙身為棒協董事長的辜仲諒帶球隊參與世界棒球經典賽；雖然辜仲諒辭去中信金董事，未來還是可看到他繼續在體壇作出貢獻。