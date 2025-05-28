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財富管理市場三雄爭霸 競爭白熱化

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

國內資產規模前三大的金融控股國泰金控（2882）、富邦金控與中信金控，旗下銀行國泰世華銀行、台北富邦銀行與中信銀行，在財富管理市場競爭激烈，手續費收入成為衡量實力的重要指標。根據最新統計，2024年中信銀行財管手續費收入高達250.57億元，連續稱霸市場；台北富邦銀行以164.37億元居次，國泰世華銀行則以159.63億元排名第三，三家銀行呈現「三強鼎立」局勢。

在政府積極推動台灣成為「亞洲資產管理中心」的政策方針下，「家族辦公室」成為金融業角力的新戰場，也被視為未來財管手續費收入的重要來源。

中信銀行更於昨（28）日舉行「家族辦公室升級服務」記者會，正式對外宣示深化服務內容。

中信銀個人金融執行長楊淑惠指出，目前中信銀家族辦公室團隊已有40位專業人員，服務對象以資產規模5億元以上客戶為主，協助企業主家族進行財富整合、股權規劃與跨世代傳承安排等，提供更全面、精緻的財富管理方案。

楊淑惠表示，許多台灣企業主早年或許委由海外家族辦公室管理資產，但隨著第一代逐漸年長，子女多數留在台灣，未來財富與企業傳承的重心勢必回流，在地化服務價值也隨之提升，正是台灣金融業發展家族辦公室的契機。

她進一步指出，中信銀行高度重視專業人才的培育與投入，目前已擁有500位CFP（國際認證高級理財規劃顧問），為國內業界最多。

辦公室 財富 中信

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