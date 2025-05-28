中信銀家族辦公室 大升級

搶攻資產新台幣5億元以上的私人銀行客群，中國信託銀行昨（28）日宣布，升級家族辦公室服務並搭配主動式投資諮詢服務，打造涵蓋法律、稅務、投資與家族治理的全方位財富管理體系，協助超高資產客戶實現企業與家族永續經營。

中信銀行個人金融執行長楊淑惠指出，家族辦公室是要把複雜的客戶需求放進來，並坦言真正的家辦門檻應該是30億元以上。

中信銀行表示，深耕高資產財富管理領域已逾20年，觀察到家族企業面臨接班、股權重組與跨國資產配置等複雜挑戰，因此針對資產規模龐大、需求高度客製化的客戶群，升級推出邀約制「家族辦公室服務」，整合集團資源與全球金融網絡，協助客戶規劃跨世代財富布局。

升級後的服務核心在於引進「1+2+FO+N+N」團隊架構，即由一位整合窗口統籌，搭配境外私人銀行及法人金融客戶經理，結合家族辦公室團隊（FO）、金控子公司資源，以及稅務、法律、家族治理等多領域外部顧問，提供從股權信託設計、閉鎖性公司章程諮詢、家族會議安排，到慈善願景實踐的客製化服務。

中信銀行指出，透過「One CTBC」策略，集團橫跨14國、370個據點的全球布局，能提供家族企業從台灣出發、放眼亞洲的跨境資產管理與企業治理支援，協助家族建立完整治理架構，有效因應傳承節奏與潛在經營風險。

此外，為回應私人銀行客戶對投資決策專業化的高度期待，中信銀同步推出「主動式投資諮詢服務」，鎖定符合資格的超高資產客戶，以邀約制方式提供一對一專責投組策略師服務，並採雙軌並進的資產配置模式，將長期「戰略資產配置」與短期「戰術資產配置」結合，主動追蹤市場變化，定期提出調整建議，提升客戶對全球市場的應變與風險控管能力。

楊淑惠指出，當前高資產家族對財富管理的期待已超越單一投資產品，更重視家族價值傳承、企業治理與跨世代合作。「我們不只提供財務解決方案，更提供價值延續與永續經營的規劃能力，讓財富能夠成為家族共同願景的推進器。」