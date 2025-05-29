KPMG 創新平台 躍動大南方

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
KPMG安侯建業啟動「躍動大南方資產創新平台」，金融服務產業協同主持人陳世雄（左起）、主席陳俊光、執行長施威銘、亞太業務發展中心協同主持人廖月波合影。  KPMG／提供
KPMG安侯建業啟動「躍動大南方資產創新平台」，金融服務產業協同主持人陳世雄（左起）、主席陳俊光、執行長施威銘、亞太業務發展中心協同主持人廖月波合影。  KPMG／提供

響應政府推動亞洲資產管理中心，KPMG安侯建業昨（28）日宣布啟動「躍動大南方資產創新平台」，整合全球資源與在地優勢，協助在地企業、海外投資人、金融機構與新創團隊，共同打造大南方資產管理及創新生態圈，協助金融機構財富管理業務落地深耕，推動金融創新應用、家族資產傳承、企業淨零轉型，發光發熱大南方產業。

KPMG安侯建業主席陳俊光表示，亞洲資產管理中心是台灣產業升級轉型與區域均衡發展的關鍵布局策略。因此，KPMG期望透過平台協助企業掌握政策紅利，透過相關法規與配套措施，促進雙向投資、創新合作與產業升級，讓南部成為亞洲新創與產業鏈整合的核心營運據點。

KPMG安侯建業執行長施威銘指出，近年來KPMG積極陪伴大南方地區企業的產業升級與招商投資，不僅回應地方經濟發展的承諾，也對全球經濟變局與政策轉向提供前瞻建議，透過一系列策略性計畫，協助企業建立具備韌性與創新力的產業生態系，鏈結全球資源，並深化在地與產官學關係，創造南方新業務商機。

KPMG長期協助經濟部台灣投資窗口專案推展雙向投資策略，協助海外企業落地南部，輔導國內企業拓展東南亞市場，並在三年前透過「新欣向南」計畫，發掘優質企業，透過分享成功經驗，帶動轉型與企業升級，協助南部隱形冠軍企業導入數位工具與ESG策略，逐步邁向國際市場。

該平台是一個連結資源、促進合作、實現願景的服務平台，聚焦五大服務主軸，包括金融創新、雙向投資、隱形冠軍扶植、創新生態推進與產官學連結。KPMG導入跨領域專業團隊，透過個人化輔導、數據驅動決策與策略性資源媒合，協助企業降低轉型風險、提升效率、加速創新落地，並持續擴大在南部的投入，深化與政府、產業與學研機構的合作，打造一個具國際競爭力的南方產業新生態。

生態 新生

延伸閱讀

超勵志！家庭主婦轉型化學槽車駕駛 邱筑嘉勇敢脫貧

台灣主動式ETF發行元年 助攻資產管理創新發展

35家金融業者敲門進駐亞資中心 林欽榮：商辦空間供不應求

114年鐵路節專題講座 前董座杜微講述台鐵公司轉型歷程明起報名

相關新聞

彭金隆：台幣升1元 壽險業匯損2000億…有業者要撤發股利

台幣匯率走升，對壽險業的匯損衝擊有多大？金管會主委彭金隆昨說，台幣升值一元，估計有兩千億元影響數；此外，壽險業能否發放股利，彭金隆表示，先前申請發放股利的四家業者，已有一家向金管會表示考慮撤掉。

合庫金：房市景氣保守看待 暫停受理非本行土建融分批房貸

房貸市場水位仍緊缺，合庫金昨（28）日舉行第1季法說會時指出，第1季房貸年成長逾10%，且今年房貸量仍會成長，但對房市景...

彰銀點出營運四大挑戰

彰化銀行昨（28）日召開法說會，指出今年面對美國關稅戰、匯率波動、債市震盪、房市轉弱等四大挑戰，其中以台幣升幅6.6%估...

國銀存放利差 逆勢下滑

國銀存款利率步步高升、放款利率卻逆勢溜滑梯，促使中央銀行昨（28）日公布2025年第1季國銀存放利差跌至1.34個百分點...

一銀高資產業務蟬聯雙冠王

深耕財富管理多年的第一銀行，積極響應財政部銀行雙翅膀政策， 2024年理財手收近75億元，創下歷史新高，今年截至4月，理...

財部盯內控 找公股銀開會

財政部昨（28）日臨時召集九大公股行庫開會，因應近期有公股銀行員涉及勾結詐團，主要督導銀行落實內控制度，另在市場時事題方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。