KPMG 創新平台 躍動大南方

響應政府推動亞洲資產管理中心，KPMG安侯建業昨（28）日宣布啟動「躍動大南方資產創新平台」，整合全球資源與在地優勢，協助在地企業、海外投資人、金融機構與新創團隊，共同打造大南方資產管理及創新生態圈，協助金融機構財富管理業務落地深耕，推動金融創新應用、家族資產傳承、企業淨零轉型，發光發熱大南方產業。

KPMG安侯建業主席陳俊光表示，亞洲資產管理中心是台灣產業升級轉型與區域均衡發展的關鍵布局策略。因此，KPMG期望透過平台協助企業掌握政策紅利，透過相關法規與配套措施，促進雙向投資、創新合作與產業升級，讓南部成為亞洲新創與產業鏈整合的核心營運據點。

KPMG安侯建業執行長施威銘指出，近年來KPMG積極陪伴大南方地區企業的產業升級與招商投資，不僅回應地方經濟發展的承諾，也對全球經濟變局與政策轉向提供前瞻建議，透過一系列策略性計畫，協助企業建立具備韌性與創新力的產業生態系，鏈結全球資源，並深化在地與產官學關係，創造南方新業務商機。

KPMG長期協助經濟部台灣投資窗口專案推展雙向投資策略，協助海外企業落地南部，輔導國內企業拓展東南亞市場，並在三年前透過「新欣向南」計畫，發掘優質企業，透過分享成功經驗，帶動轉型與企業升級，協助南部隱形冠軍企業導入數位工具與ESG策略，逐步邁向國際市場。

該平台是一個連結資源、促進合作、實現願景的服務平台，聚焦五大服務主軸，包括金融創新、雙向投資、隱形冠軍扶植、創新生態推進與產官學連結。KPMG導入跨領域專業團隊，透過個人化輔導、數據驅動決策與策略性資源媒合，協助企業降低轉型風險、提升效率、加速創新落地，並持續擴大在南部的投入，深化與政府、產業與學研機構的合作，打造一個具國際競爭力的南方產業新生態。